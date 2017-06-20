Выставки \\ 20.06.2017 13:50

ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций). Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи на высшем уровне, прямые переговоры о крупных контрактах.

Статистика ТБ Форума 2017 подтверждает высокое качество аудитории этого ведущего в России конгрессно-выставочного события:

13% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности от 30 до 100 млн рублей

19% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности свыше 100 млн рублей

81% посетителей вовлечены в принятие решений о закупке

62% посетителей – высшее руководство и топ-менеджеры

Один из крупнейших сегментов аудитории Форума состоит из заказчиков систем безопасности для банков. Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители, отвечающие за безопасность таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк "Возрождение", Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк "АТБ", Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.

Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

В рамках ТБ Форума 2018 будет организована конференция "SecuFinance: Защитные технологии банка будущего". Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности.

Анатолий Петрович, начальник техотдела службы безопасности Банка "Развитие-Столица":

"На конференции SecuFinance я познакомился с актуальными тенденциями в сфере технических средств защиты от различных атак. Особенно интересны были темы, связанные с автоматизацией идентификации личности клиентов банков, психологическими методиками, используемыми при подборе сотрудников, принимаемых на работу в банки, и новейшими способами защиты банкоматов. Мероприятие мне очень понравилось, и я обязательно стану его посетителем и в следующем году".

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru