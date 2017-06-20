ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – прямой доступ к эксклюзивной аудитории ...
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – прямой доступ к эксклюзивной аудитории экспертов в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 20.06.2017 13:50
ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций). Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи на высшем уровне, прямые переговоры о крупных контрактах.
Статистика ТБ Форума 2017 подтверждает высокое качество аудитории этого ведущего в России конгрессно-выставочного события:
-
13% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности от 30 до 100 млн рублей
-
19% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности свыше 100 млн рублей
-
81% посетителей вовлечены в принятие решений о закупке
-
62% посетителей – высшее руководство и топ-менеджеры
Один из крупнейших сегментов аудитории Форума состоит из заказчиков систем безопасности для банков. Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители, отвечающие за безопасность таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк "Возрождение", Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк "АТБ", Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.
Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
В рамках ТБ Форума 2018 будет организована конференция "SecuFinance: Защитные технологии банка будущего". Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности.
Анатолий Петрович, начальник техотдела службы безопасности Банка "Развитие-Столица":
"На конференции SecuFinance я познакомился с актуальными тенденциями в сфере технических средств защиты от различных атак. Особенно интересны были темы, связанные с автоматизацией идентификации личности клиентов банков, психологическими методиками, используемыми при подборе сотрудников, принимаемых на работу в банки, и новейшими способами защиты банкоматов. Мероприятие мне очень понравилось, и я обязательно стану его посетителем и в следующем году".
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
Новый формат выступлений на All-over-IP 2017. Заявляйте спикеров!
Выставки \\ 19.06.2017 17:18 \\ Обсудить ()
Довольно часто посетители форума All-over-IP говорят нам: "Передовые технологии – это хорошо. Но как это всё применимо на практике?". Чтобы помочь производителям, дистрибьюторам, торговым домам быть более убедительными при выступлении на конференциях, мы предлагаем новый формат: вендор + заказчик.
Заказчики систем безопасности для спортивных объектов соберутся на ТБ Форуме накануне ЧМ-2018
Выставки \\ 15.06.2017 13:14 \\ Обсудить ()
Кубок конфедераций 2017 стартует в России уже 17 июня и продлится до 2 июля. Матчи пройдут на четырех стадионах – Фишт, Спартак, Санкт-Петербург, Казань Арена.
27-30 июля в Сочи на “Код ИБ Профи” съедутся руководители служб ИТ и ИБ со всей страны
Выставки \\ 15.06.2017 09:59 \\ Обсудить ()
Известный бренд конференций “Код информационной безопасности” запускает новый формат - “Код ИБ ПРОФИ”. Программа четырех дней конференции объединит мастер-классы ведущих экспертов по ИБ, а также отдых на море и в горах.
Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре
Выставки \\ 14.06.2017 10:34 \\ Обсудить ()
1 июня Краснодар в третий раз стал местом действия “Кода информационной безопасности”. В теплые края с удовольствием приехали лучшие эксперты, а с ними и наш Кот.
ТБ Форум 2018: эксперты главных аэропортов России приедут на смотр досмотровых систем
Выставки \\ 14.06.2017 09:44 \\ Обсудить ()
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование.
ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл
Выставки \\ 07.06.2017 14:59 \\ Обсудить ()
Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
Выставки \\ 07.06.2017 13:41 \\ Обсудить ()
8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.
Мерси, Баку!
Выставки \\ 05.06.2017 14:13 \\ Обсудить ()
25 мая Кота ИБ жарко принимала столица Азербайджана. Премьера конференции собрала сливки ИБ-сообщества Баку - более 150 специалистов.
Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности
Выставки \\ 01.06.2017 14:22 \\ Обсудить ()
Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.
В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA
Выставки \\ 31.05.2017 12:55 \\ Обсудить ()
Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).
Статьи
Сетевая система видеонаблюдения в новом терминале аэропорта Астаны
Видеонаблюдение \\ В мае 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" завершила работы по монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения в новом VIP-терминале аэропорта Астаны. Новая система предназначена для визуального контроля ситуации внутри помещений объекта и по его внешнему периметру
Сферические искажения в видеонаблюдении.
Видеонаблюдение \\ В изображении с большинства камер видеонаблюдения присутствуют значительные искажения, называаемые дисторсией (сферические искажения изображения за счет различного увеличения в разных зонах изображения). Как правило, картинку с незначительными искажениями дают объективы с исправленной дисторсией (которые редко применяются в видеонаблюдении).
Как фактически измеряется конечная польза от системы видеонаблюдения? И можно ли вывести эту пользу на новый уровень?
Видеонаблюдение \\ Развитие шло не по пути ориентации на реальную задачу и реальную полезность, а по пути того, что можно сделать технологически. И по факту результаты работы часто оказывались такими, что реальную пользу реальным пользователям на реальном объекте модули видеоанализа не несли.
Особенности проектирования крупной системы видеонаблюдения
Видеонаблюдение \\ При проектировании систем видеонаблюдения для крупного территориально распределенного объекта действуют иные правила и механизмы выбора оборудования, поиска проектных решений и работы над проектом. В чем эта специфика и как избежать ошибок подробно в нашей статье.