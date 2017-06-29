ТБ Форум 2018: как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные ...

"Мы довольны результатами участия в экспозиции в рамках ТБ Форума 2017. На стенде был хороший трафик посетителей. По количеству полученных холодных контактов потенциальных заказчиков и партнеров результат превзошел наши ожидания. Отдельно отмечу именно качество посетителей - высокопоставленные лица госсектора, крупные заказчики из бизнеса. Мы ожидаем хороший эффект от участия в Форуме в части заключения будущих договоров. Удачная идея организаторов - использовать VIP-зону для переговоров с потенциальными клиентами".

Как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные контракты:

- обмен опытом, успехом реализованных проектов и контакты с коллегами других отраслей.

- поддержка встреч с крупными заказчиками и дискуссии по повестке дня потребителей,

Фокус ТБ Форума сделан на развитии деловых связей между участниками в области реализации программ безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений и продукции.

Сегодня ТБ Форум - это VIP-событие по всем вопросам национальной безопасности. Это единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи с высокопоставленными руководителями и прямые переговоры о крупных контрактах

Крым в безопасности Выставки \\ 29.06.2017 12:09 \\ Обсудить ( ) Подходящий к концу июнь запомнился нам не только краснодарской жарой, но и присоединением Крыма - к территории проведения конференций “Код информационной безопасности”. На полуостров высадилась вся команда под предводительством Кота ИБ (#КотНаш).