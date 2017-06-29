ТБ Форум 2018: как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные ...
ТБ Форум 2018: как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные контракты
Выставки \\ 29.06.2017 14:31
Сегодня ТБ Форум - это VIP-событие по всем вопросам национальной безопасности. Это единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи с высокопоставленными руководителями и прямые переговоры о крупных контрактах
Бронировать участие http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Фокус ТБ Форума сделан на развитии деловых связей между участниками в области реализации программ безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений и продукции.
Только на ТБ Форуме 2018:
- смотр технологий руководителями, отвечающих за безопасность крупнейших объектов,
- поддержка встреч с крупными заказчиками и дискуссии по повестке дня потребителей,
- прямой диалог регуляторов, потребителей и поставщиков,
- новинки регулирования и практики их реализации,
- обмен опытом, успехом реализованных проектов и контакты с коллегами других отраслей.
Как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные контракты:
- разместить оборудование для демонстрации в экспозиции,
- выступить в специальной практической секции по выбранной тематике,
- принять участие в серии личных встреч с конечными заказчиками.
Андрей Скворцов, ПСЦ "Электроника"
"Мы довольны результатами участия в экспозиции в рамках ТБ Форума 2017. На стенде был хороший трафик посетителей. По количеству полученных холодных контактов потенциальных заказчиков и партнеров результат превзошел наши ожидания. Отдельно отмечу именно качество посетителей - высокопоставленные лица госсектора, крупные заказчики из бизнеса. Мы ожидаем хороший эффект от участия в Форуме в части заключения будущих договоров. Удачная идея организаторов - использовать VIP-зону для переговоров с потенциальными клиентами".
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
(495) 647-04-42, (доб. 2162)
inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
www.tbforum.ru
Крым в безопасности
Выставки \\ 29.06.2017 12:09 \\ Обсудить ()
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Роман Чаплыгин, PwC, одержал победу во втором сезоне «Кибербаталий» — совместного проекта ГК InfoWatch, Фонда Сколково и ассоциации BISA
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Три мощных консультанта присоединились к форуму All-over-IP 2017
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Дебютанты ТБ Форума подтверждают эффективность комплексного участия в мероприятии
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BIT-2017 в Екатеринбурге: начался прием заявок!
Выставки \\ 22.06.2017 12:00 \\ Обсудить ()
Открылась регистрация на Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Екатеринбурге
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – прямой доступ к эксклюзивной аудитории экспертов в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 20.06.2017 13:50 \\ Обсудить ()
ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций). Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи на высшем уровне, прямые переговоры о крупных контрактах.
Новый формат выступлений на All-over-IP 2017. Заявляйте спикеров!
Выставки \\ 19.06.2017 17:18 \\ Обсудить ()
Довольно часто посетители форума All-over-IP говорят нам: "Передовые технологии – это хорошо. Но как это всё применимо на практике?". Чтобы помочь производителям, дистрибьюторам, торговым домам быть более убедительными при выступлении на конференциях, мы предлагаем новый формат: вендор + заказчик.
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Выставки \\ 15.06.2017 13:14 \\ Обсудить ()
Кубок конфедераций 2017 стартует в России уже 17 июня и продлится до 2 июля. Матчи пройдут на четырех стадионах – Фишт, Спартак, Санкт-Петербург, Казань Арена.
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Выставки \\ 15.06.2017 09:59 \\ Обсудить ()
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Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре
Выставки \\ 14.06.2017 10:34 \\ Обсудить ()
1 июня Краснодар в третий раз стал местом действия “Кода информационной безопасности”. В теплые края с удовольствием приехали лучшие эксперты, а с ними и наш Кот.
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Установка пожарной сигнализации Simplex в VIP-терминале аэропорта Астаны
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