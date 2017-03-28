ТБ Форум 2018: эксперты зарубежных силовых ведомств заинтересованы в закупках ...

Выставки \\ 28.03.2017 09:42

ТБ Форум – успешная деловая площадка не только для российских игроков рынка систем безопасности, но и смотр достижений отечественных технологий для зарубежных гостей.

Особым вниманием Форум пользуется со стороны гостей ближнего зарубежья. Эксперты силовых ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Туркменистана специально приезжают на ТБ Форум как на главную выставку России для государственных заказчиков и крупных государственных проектов.

Если у вашей компании есть конкурентоспособные решения для силовых ведомств, бронируйте участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Максим Канцумер, начальник отдела, МВД Республики Беларусь (на фото): "Мы с коллегами периодически посещаем выставки систем безопасности в России. Формат ТБ Форума привлек именно тем, что помимо экспозиции, в рамках деловой программы можно пообщаться на различные темы с широким кругом коллег, получить в ходе докладов и в кулуарном общении новую интересную информацию. В выставочной части Форума интересовало, прежде всего, антитеррористическое оборудование, сетевая инфраструктура и продукты для обеспечения информационной безопасности специальных служб. Наши структуры закупают российское оборудование и заинтересованы в контактах с российскими производителями".

На ТБ Форуме 2018 будет предоставлена площадку для демонстрации и обсуждения современных технологий и методов противодействия террору. В рамках кластера "Антитеррор" состоится обмен мнениями представителей властных структур, правоохранительных органов и спецслужб, научного сообщества по вопросам выработки современных подходов в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму с учетом развития международной обстановки.

В мероприятиях ТБ Форума 2017 приняли участие представители министерств и посольств из 37 стран, таких как Великобритания, Палестина, Испания, Германия, Литва, Сьерра-Леоне, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве, Индия, Ливанская Республика, Греция, Нидерланды, Португалия, Мьянма, Иран, Ирак, Марокко, Япония, Колумбия, Шри Ланка, Турция, Чешская Республика, Республика Чад, Бразилия, Дакар, Республика Конго, Кипр, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Туркменистан.

Международные VIP-делегации состояли из руководителей Министерств внутренних дел, Министерств информации и связи, Генерального директората сил внутренней безопасности, Министерств защиты граждан, Министерств иностранных дел, полиции.

Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru