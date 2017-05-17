ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по ...
ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017 09:53
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
Об этом 12 апреля сообщил на итоговом совещании Общественного совета при Минстрое России глава ведомства Михаил Мень. По словам министра, применение технологий информационного моделирования только в процессе проектирования и строительства позволит достичь экономии до 20% средств на возведение объекта. Кроме того, использование BIM позволит снизить административные барьеры и сократить сроки возведения объекта.
Мероприятие о BIM-технологиях в рамках ТБ Форума 2018 соберет технических заказчиков, проектные организации, инжиниринговые компании, подрядные организации, инвестиционные компании, девелоперов, застройщиков.
Если ваша компания хочет получить прямой доступ к широкой аудитории ведущих проектировщиков и строителей, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Задолго до старта ТБ Форума 2018 представители ведущих российских компаний подтверждают свое участие в мероприятии, посвященном BIM-технологиям.
Владимир Смирнов, советник директора ОЦКС Росатома: "Я приехал на ТБ Форум специально для участия в конференции по BIM-технологиям. Мы, как заказчики, высоко оцениваем необходимость применения технологий информационного моделирования. Речь идет о прозрачности как главном преимуществе работы с BIM. Открывается возможность получать необходимую информацию о проекте в режиме онлайн. В будущем я обязательно буду участвовать в конференции ТБ Форума по этой тематике".
Илья Калинин, главный инженер проекта «НефтеСтрой Проект»:
"На конференции ТБ Форума о BIM-технологиях я получил самую важную для себя информацию - актуальные сведения о готовящемся нормативном документе, который будет регламентировать применение этих технологий. Наша компания сейчас активно прорабатывает стратегию внедрения BIM-проектирования, ищем на рынке соответствующую комплексную программу, поэтому для нас участие в таком мероприятии было очень важным».
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
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