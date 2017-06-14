ТБ Форум 2018: эксперты главных аэропортов России приедут на смотр досмотровых ...
ТБ Форум 2018: эксперты главных аэропортов России приедут на смотр досмотровых систем
Выставки \\ 14.06.2017 09:44
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование.
Петр Меницкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности ООО «Авиапредприятие «Северсталь»:
«В экспозиции ТБ Форума меня интересовали системы охраны периметра, досмотровые системы, системы контроля и управления доступом, включая биометрические технологии. В этом году наше предприятие планирует закупать новое досмотровое оборудование, поэтому мы обменялись контактами с производителями, которые представляли свою продукцию на Форуме. В экспозиции следующего года хотелось бы видеть больше стендов с досмотровыми системами».
Аэропорты, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: Аэропорт Домодедово, Аэропорт Внуково, Международный аэропорт Симферополь, АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", ООО "Аэропорт ТОМСК", АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)", Международный аэропорт Волгоград, Международный аэропорт "Казань", ГУП "Аэропорт Благовещенск", ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург", Аэропорт Емельяново, аэропорт Толмачево, Международный аэропорт "Курумоч", АО Международный аэропорт г. Махачкалы, ОАО "Аэропорт Абакан", Аэропорт Сабетта, Международный Аэропорт Когалым, Аэропорт Сургут и другие.
В рамках подготовки смотра решений и технологий для обеспечения безопасности и террористической защищенности объектов на ТБ Форуме 2018 проходит серия встреч с крупными заказчиками.
В смотре примут участие руководители и специалисты, отвечающие за обеспечение безопасности аэропортов, портов, вокзалов, метрополитенов, наземного транспорта и пр., которым будут направлены специальные приглашения Оргкомитета. Смотр был объявлен Оргкомитетом, в лице замминистра транспорта России, представителя комитета Госдумы по транспорту и строительству, зам руководителя Ространснадзора, начальников управлений на транспорте Росморречфлота, Росавтодора, Росавиации, Росжелдора, начальника службы безопасности Московского метрополитена, начальника Центр инновационного развития ОАО "РЖД" и др.
Принять участие в смотре - заполните анкету https://www.groteck.com/transport_do
Первой из серии стала встреча компаний-производителей с главным инженером службы безопасности Московского метрополитена.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл
Выставки \\ 07.06.2017 14:59 \\ Обсудить ()
Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
Выставки \\ 07.06.2017 13:41 \\ Обсудить ()
8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.
Мерси, Баку!
Выставки \\ 05.06.2017 14:13 \\ Обсудить ()
25 мая Кота ИБ жарко принимала столица Азербайджана. Премьера конференции собрала сливки ИБ-сообщества Баку - более 150 специалистов.
Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности
Выставки \\ 01.06.2017 14:22 \\ Обсудить ()
Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.
В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA
Выставки \\ 31.05.2017 12:55 \\ Обсудить ()
Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).
Первый научно-технический форум Росгвардии состоялся
Выставки \\ 31.05.2017 12:10 \\ Обсудить ()
С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области Росгвардия совместно с МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
«День передовых технологий правоохранительных органов РФ» открылся в Подмосковье
Выставки \\ 31.05.2017 11:01 \\ Обсудить ()
В четверг, 25 мая, в городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» открылся новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии
Выставки \\ 29.05.2017 15:53 \\ Обсудить ()
В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
“Код ИБ” по-грузински
Выставки \\ 29.05.2017 12:04 \\ Обсудить ()
На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.
IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
Выставки \\ 29.05.2017 10:58 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.
Статьи
Сферические искажения в видеонаблюдении.
Видеонаблюдение \\ В изображении с большинства камер видеонаблюдения присутствуют значительные искажения, называаемые дисторсией (сферические искажения изображения за счет различного увеличения в разных зонах изображения). Как правило, картинку с незначительными искажениями дают объективы с исправленной дисторсией (которые редко применяются в видеонаблюдении).
Как фактически измеряется конечная польза от системы видеонаблюдения? И можно ли вывести эту пользу на новый уровень?
Видеонаблюдение \\ Развитие шло не по пути ориентации на реальную задачу и реальную полезность, а по пути того, что можно сделать технологически. И по факту результаты работы часто оказывались такими, что реальную пользу реальным пользователям на реальном объекте модули видеоанализа не несли.
Способы подключения IP-камер
Видеонаблюдение \\ От способа подключения IP-камеры существенно зависят возможности системы в целом. В статье разбираются наиболее распространённые способы, даётся обзор реализуемых функций, указываются возможные «подводные камни», даются выводы по их применимости, советы инженерам и проектировщикам.
Маркетинг в видеонаблюдении
Видеонаблюдение \\ В четыре раза больше камер!" "До 128 камер на сервер!" "6000 моделей IP-камер в нашем ПО!" Кто больше? Рекламщики не стесняются и наперебой выдвигают самые невероятные лозунги. Чему можно верить, а чему нет, и в чём подвох? Об этом в нашей статье.