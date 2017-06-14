ТБ Форум 2018: эксперты главных аэропортов России приедут на смотр досмотровых ...

Выставки \\ 14.06.2017 09:44

ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование.

Петр Меницкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности ООО «Авиапредприятие «Северсталь»:

«В экспозиции ТБ Форума меня интересовали системы охраны периметра, досмотровые системы, системы контроля и управления доступом, включая биометрические технологии. В этом году наше предприятие планирует закупать новое досмотровое оборудование, поэтому мы обменялись контактами с производителями, которые представляли свою продукцию на Форуме. В экспозиции следующего года хотелось бы видеть больше стендов с досмотровыми системами».

Аэропорты, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: Аэропорт Домодедово, Аэропорт Внуково, Международный аэропорт Симферополь, АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", ООО "Аэропорт ТОМСК", АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)", Международный аэропорт Волгоград, Международный аэропорт "Казань", ГУП "Аэропорт Благовещенск", ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург", Аэропорт Емельяново, аэропорт Толмачево, Международный аэропорт "Курумоч", АО Международный аэропорт г. Махачкалы, ОАО "Аэропорт Абакан", Аэропорт Сабетта, Международный Аэропорт Когалым, Аэропорт Сургут и другие.

В рамках подготовки смотра решений и технологий для обеспечения безопасности и террористической защищенности объектов на ТБ Форуме 2018 проходит серия встреч с крупными заказчиками.

В смотре примут участие руководители и специалисты, отвечающие за обеспечение безопасности аэропортов, портов, вокзалов, метрополитенов, наземного транспорта и пр., которым будут направлены специальные приглашения Оргкомитета. Смотр был объявлен Оргкомитетом, в лице замминистра транспорта России, представителя комитета Госдумы по транспорту и строительству, зам руководителя Ространснадзора, начальников управлений на транспорте Росморречфлота, Росавтодора, Росавиации, Росжелдора, начальника службы безопасности Московского метрополитена, начальника Центр инновационного развития ОАО "РЖД" и др.

Принять участие в смотре - заполните анкету https://www.groteck.com/transport_do

Первой из серии стала встреча компаний-производителей с главным инженером службы безопасности Московского метрополитена.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru