Выставки \\ 16.03.2017 13:33

С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".

На ТБ Форуме формируется повестка дня крупнейших государственных и коммерческих заказчиков, обсуждаются новые требования, особенности проектирования и технического регулирования, реализованные проекты и проекты на 2018 – 2019 гг.

Забронируйте лучшее на лучших условиях

Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.

Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Раннее бронирование дает возможность компаниям получить выгодные условия и уделить значительное внимание работе с потенциальными покупателями: пригласить свою целевую аудиторию силами Оргкомитета ТБ Форума, организовать выступление ключевого докладчика в рамках конференций Форума или ТБ Академии, подготовить программу мероприятий на стенде, информировать партнеров и клиентов, тестировать свои предложения среди предварительно зарегистрированных посетителей еще до открытия Форума.

Почему вашей компании необходимо участвовать в ТБ Форуме 2018?

Вам нужен прямой доступ к высокопоставленным посетителям и значимым проектам

Аудитория ТБ Форума - инициаторы наиболее дорогих закупок на поставку, монтаж, обслуживание и проектирование систем безопасности. Именно они являются потребителями 80% всего оборудования и услуг на российском рынке безопасности и представляют интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки и пр. В 2017 году нашими посетителями и спикерами стали топ-менеджеры таких компаний, как «Аэрофлот», «Трансаэро», Международный аэропорт Шереметьево, ПАО «Газпром», НК "Роснефть", ПАО «Транснефть», «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Газпром добыча Ямбург», ПАО "РусГидро", «Росатом», ПАО «Ростелеком», ООО «РТК», Castorama, АО "Тандер", ООО "Юлмарт РСК", АО «Зара СНГ», Банк России, Сбербанк, РосЕвроБанк, АО "Рособоронэкспорт" и другие.

Павел Евстигнеев, Джи-Эм-Пи-РуссКом

«В ТБ Форуме очень нравится большое количество официальных высокопоставленных лиц крупных предприятий. Познакомиться с такими людьми что называется с улицы практически невозможно даже для известной компании. Мы получили очень много контактов людей, с которыми ранее не были знакомы, укрепили старые связи. Нам импонирует логистика, связанная с организацией выставки, и хотели бы поблагодарить компанию "Гротек".

Вы – российский производитель и готовы предложить свои продукты заказчикам, ориентированным на импортозамещение

ТБ Форум - выставка отечественных технологий для национальных проектов. В 2017-2018 годах Россия продолжит курс на импортозамещение. Компании-заказчики стремятся к переходу с дорогостоящих зарубежных систем безопасности на качественные российские решения с возможностями оперативной техподдержкой и замены комплектующих. У российских компаний сферы безопасности появляется реальный шанс увеличить свой бизнес и в дорогих, и в средних сегментах.

Уникальный для отечественной event-индустрии сферы безопасности конгрессно-выставочный формат Форума предоставляет эффективные инструменты презентации отечественных систем безопасности для крупных заказчиков. Представьте ключевые характеристики и конкурентные преимущества российских технологий и продуктов на стенде и в рамках деловой программы.

Владимир Куделькин, Консорциум "Интегра-С"

«В процессе взаимодействия были достигнуты определенные договоренности по сотрудничеству. Подкреплена и обновлена база по стратегическому партнерству. Благодаря высокому профессионализму, оперативности, четкости и слаженности работы организаторов выставки, привлечению большого количества бизнес-партнеров удалось обзавестись поддержкой коллег в направление деятельности компании. Благодарим за приглашение к участию в выставке! Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!».

Ваша компания обладает компетенциями в сфере обеспечения национальной безопасности

Благодаря участию в насыщенной деловой программе вы имеете возможность позиционировать свою компанию как ключевого игрока рынка, а своих специалистов как экспертов отрасли. Продвигайте свои продукты и технологии селективной аудитории ТБ Форума. Тематическую повестку и пригласительную кампанию Форума обеспечивают Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Правительство Москвы, Мосгордума, Комитет Госдумы по транспорту и строительству, Министерство транспорта РФ, Минкомсвязь России, ФСТЭК России, ФСБ России, АТЦ СНГ, Национальная палата инженеров, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, Профсоюз НСБ, Ассоциация российских банков, Ассоциация региональных банков России, Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-Форум и другие.

Артем Ботвинов, BEWARD

«Компания принимала участие одновременно в экспозиции и в практикуме по безопасности на железнодорожном транспорте. Такой формат участия был очень продуктивным. На конференции организаторами была обеспечена высокая явка аудитории, даже не хватало мест. После моего выступления специалисты приходили на стенд компании и более подробно знакомились с нашими продуктами. В итоге мы получили несколько действительно интересных контактов. Поскольку экспозиция была небольшой, нашему стенду посетители уделяли большее внимание, чем на других выставках. У нас не было конкурентов. Примечательно, что были предложения отраслевых изданий о сотрудничестве - для нас это дополнительный канал продвижения. Мы готовы участвовать в ТБ Форуме и в следующем году».

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru