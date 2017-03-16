ТБ Форум 2018: до конца марта – эксклюзивные условия на прямой доступ к селективной ...
ТБ Форум 2018: до конца марта – эксклюзивные условия на прямой доступ к селективной аудитории и уникальной деловой программе
Выставки \\ 16.03.2017 13:33
С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".
На ТБ Форуме формируется повестка дня крупнейших государственных и коммерческих заказчиков, обсуждаются новые требования, особенности проектирования и технического регулирования, реализованные проекты и проекты на 2018 – 2019 гг.
Забронируйте лучшее на лучших условиях
Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.
Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Раннее бронирование дает возможность компаниям получить выгодные условия и уделить значительное внимание работе с потенциальными покупателями: пригласить свою целевую аудиторию силами Оргкомитета ТБ Форума, организовать выступление ключевого докладчика в рамках конференций Форума или ТБ Академии, подготовить программу мероприятий на стенде, информировать партнеров и клиентов, тестировать свои предложения среди предварительно зарегистрированных посетителей еще до открытия Форума.
Почему вашей компании необходимо участвовать в ТБ Форуме 2018?
Вам нужен прямой доступ к высокопоставленным посетителям и значимым проектам
Аудитория ТБ Форума - инициаторы наиболее дорогих закупок на поставку, монтаж, обслуживание и проектирование систем безопасности. Именно они являются потребителями 80% всего оборудования и услуг на российском рынке безопасности и представляют интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки и пр. В 2017 году нашими посетителями и спикерами стали топ-менеджеры таких компаний, как «Аэрофлот», «Трансаэро», Международный аэропорт Шереметьево, ПАО «Газпром», НК "Роснефть", ПАО «Транснефть», «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Газпром добыча Ямбург», ПАО "РусГидро", «Росатом», ПАО «Ростелеком», ООО «РТК», Castorama, АО "Тандер", ООО "Юлмарт РСК", АО «Зара СНГ», Банк России, Сбербанк, РосЕвроБанк, АО "Рособоронэкспорт" и другие.
Павел Евстигнеев, Джи-Эм-Пи-РуссКом
«В ТБ Форуме очень нравится большое количество официальных высокопоставленных лиц крупных предприятий. Познакомиться с такими людьми что называется с улицы практически невозможно даже для известной компании. Мы получили очень много контактов людей, с которыми ранее не были знакомы, укрепили старые связи. Нам импонирует логистика, связанная с организацией выставки, и хотели бы поблагодарить компанию "Гротек".
Вы – российский производитель и готовы предложить свои продукты заказчикам, ориентированным на импортозамещение
ТБ Форум - выставка отечественных технологий для национальных проектов. В 2017-2018 годах Россия продолжит курс на импортозамещение. Компании-заказчики стремятся к переходу с дорогостоящих зарубежных систем безопасности на качественные российские решения с возможностями оперативной техподдержкой и замены комплектующих. У российских компаний сферы безопасности появляется реальный шанс увеличить свой бизнес и в дорогих, и в средних сегментах.
Уникальный для отечественной event-индустрии сферы безопасности конгрессно-выставочный формат Форума предоставляет эффективные инструменты презентации отечественных систем безопасности для крупных заказчиков. Представьте ключевые характеристики и конкурентные преимущества российских технологий и продуктов на стенде и в рамках деловой программы.
Владимир Куделькин, Консорциум "Интегра-С"
«В процессе взаимодействия были достигнуты определенные договоренности по сотрудничеству. Подкреплена и обновлена база по стратегическому партнерству. Благодаря высокому профессионализму, оперативности, четкости и слаженности работы организаторов выставки, привлечению большого количества бизнес-партнеров удалось обзавестись поддержкой коллег в направление деятельности компании. Благодарим за приглашение к участию в выставке! Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!».
Ваша компания обладает компетенциями в сфере обеспечения национальной безопасности
Благодаря участию в насыщенной деловой программе вы имеете возможность позиционировать свою компанию как ключевого игрока рынка, а своих специалистов как экспертов отрасли. Продвигайте свои продукты и технологии селективной аудитории ТБ Форума. Тематическую повестку и пригласительную кампанию Форума обеспечивают Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Правительство Москвы, Мосгордума, Комитет Госдумы по транспорту и строительству, Министерство транспорта РФ, Минкомсвязь России, ФСТЭК России, ФСБ России, АТЦ СНГ, Национальная палата инженеров, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, Профсоюз НСБ, Ассоциация российских банков, Ассоциация региональных банков России, Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-Форум и другие.
Артем Ботвинов, BEWARD
«Компания принимала участие одновременно в экспозиции и в практикуме по безопасности на железнодорожном транспорте. Такой формат участия был очень продуктивным. На конференции организаторами была обеспечена высокая явка аудитории, даже не хватало мест. После моего выступления специалисты приходили на стенд компании и более подробно знакомились с нашими продуктами. В итоге мы получили несколько действительно интересных контактов. Поскольку экспозиция была небольшой, нашему стенду посетители уделяли большее внимание, чем на других выставках. У нас не было конкурентов. Примечательно, что были предложения отраслевых изданий о сотрудничестве - для нас это дополнительный канал продвижения. Мы готовы участвовать в ТБ Форуме и в следующем году».
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!
7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо
Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.
Выставки \\ 16.03.2017 13:02 \\ Обсудить ()
С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.
В Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Выставки \\ 16.03.2017 12:53 \\ Обсудить ()
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия - АНО «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
ITV | AxxonSoft расскажет о реализации тактики охраны в современных системах видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 15.03.2017 14:38 \\ Обсудить ()
12 апреля 2017 года в Москве руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft Игорь Фаломкин выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017 09:15 \\ Обсудить ()
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017 10:25 \\ Обсудить ()
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017 17:06 \\ Обсудить ()
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 10.03.2017 14:52 \\ Обсудить ()
12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»
Мартовский «Код» в Казахстане. Продолжение следует!
Выставки \\ 10.03.2017 11:27 \\ Обсудить ()
2 марта 2017 г. в Алматы состоялась II конференция “Код информационной безопасности”. Порядка 110 профессионалов обсудили главные темы ИБ.
ТБ Форум 2017: Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 07.03.2017 12:39 \\ Обсудить ()
9 февраля в рамках ТБ Форума 2017 при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России состоялась конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего». Актуальные для банковского сообщества темы и ключевые спикеры отрасли привлекли более 200 слушателей.
IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение
Выставки \\ 06.03.2017 14:25 \\ Обсудить ()
Чрезвычайно насыщенной обещает быть программа IX Форума «Индустрия информационных систем», который пройдёт 12-13 апреля 2017 года в Академпарке г. Новосибирска.
Статьи
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.