ТБ Форум 2018

Выставки \\ 03.05.2017 13:50

Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте

21 апреля состоялось заседание Оргкомитета конференции "Терроризм и безопасность на транспорте 2018". В состав оргкомитета входят руководители Минтранса, Московского метрополитена, Ространснадзора, Росжелдора, Росавтодора, Росавиации и Росморречфлота. Одним из главных итогов заседания стало решение об объявлении смотра новейших технологий и решений в области противодействия терроризму на транспорте. Обеспечение безопасности и защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, особенно в преддверии ЧМ-2018, — приоритет №1 в России.

https://www.groteck.com/transport_do

Цель смотра - выявить эффективные решения, которые можно рекомендовать к применению на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры России и СНГ. Со своей стороны Оргкомитет приглашает руководителей, в сфере ответственности которых находятся объекты транспорта и транспортной инфраструктуры (аэропорты, порты, ж/д, метро, наземный транспорт). Задача дирекции ТБ Форума - помочь им в выборе и организовать демонстрацию и специальные питчи в рамках ТБ Форума.

В фокусе внимания: поисково-досмотровое оборудование, рентгеновская техника (интроскопы, установки персонального досмотра, детекторы взрывчатых веществ, детекторы оставленных предметов и др., видеоаналитика и предиктивный анализ).

Компании, которые хотят показать свои технологии, решения и оборудование всем ключевым российским заказчикам из транспортной отрасли, могут заполнить анкету https://www.groteck.com/transport_do

После этого дирекция Форума:

- протестирует интерес заказчиков к продуктам, технологиям, решениям компании;

- предложит специальные условия на ТБ Форуме и специальную программу встреч с заказчиками.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, +7 (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru