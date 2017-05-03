ТБ Форум 2018
ТБ Форум 2018
Выставки \\ 03.05.2017 13:50
Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте
21 апреля состоялось заседание Оргкомитета конференции "Терроризм и безопасность на транспорте 2018". В состав оргкомитета входят руководители Минтранса, Московского метрополитена, Ространснадзора, Росжелдора, Росавтодора, Росавиации и Росморречфлота. Одним из главных итогов заседания стало решение об объявлении смотра новейших технологий и решений в области противодействия терроризму на транспорте. Обеспечение безопасности и защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, особенно в преддверии ЧМ-2018, — приоритет №1 в России.
https://www.groteck.com/transport_do
Цель смотра - выявить эффективные решения, которые можно рекомендовать к применению на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры России и СНГ. Со своей стороны Оргкомитет приглашает руководителей, в сфере ответственности которых находятся объекты транспорта и транспортной инфраструктуры (аэропорты, порты, ж/д, метро, наземный транспорт). Задача дирекции ТБ Форума - помочь им в выборе и организовать демонстрацию и специальные питчи в рамках ТБ Форума.
В фокусе внимания: поисково-досмотровое оборудование, рентгеновская техника (интроскопы, установки персонального досмотра, детекторы взрывчатых веществ, детекторы оставленных предметов и др., видеоаналитика и предиктивный анализ).
Компании, которые хотят показать свои технологии, решения и оборудование всем ключевым российским заказчикам из транспортной отрасли, могут заполнить анкету https://www.groteck.com/transport_do
После этого дирекция Форума:
- протестирует интерес заказчиков к продуктам, технологиям, решениям компании;
- предложит специальные условия на ТБ Форуме и специальную программу встреч с заказчиками.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, +7 (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
www.tbforum.ru
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
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26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
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Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации можно на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
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С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.
В Санкт-Петербурге ждут “Код ИБ”
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В столицу Грузии едет Кот ИБ
Выставки \\ 24.04.2017 15:06 \\ Обсудить ()
18 мая Тбилиси впервые примет у себя “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие, которое проходит в 5 странах.
Профилактика терроризма за столом переговоров – о гуманитарных методах борьбы с угрозами расскажут на специализированном форуме
Выставки \\ 24.04.2017 14:04 \\ Обсудить ()
24-26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Впервые здесь будет представлено направление гуманитарной безопасности.
В Москве состоялась конференция по информационным технологиям
Выставки \\ 21.04.2017 11:37 \\ Обсудить ()
19 апреля на базе ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России. состоялась Международная научно-практическая конференция «СПЕЦ-информационные технологии». Организатором конференции выступило Федеральное казенное учреждение «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ НПО «СТиС» МВД России), устроитель – ЗАО «ОВК «БИЗОН».
CISO2017
Выставки \\ 21.04.2017 09:18 \\ Обсудить ()
Более 350 экспертов собрались на X Юбилейном межотраслевом Форуме CISO FORUM 2017: Суровые будни CISO, который прошел 17-18 апреля 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow.
ТБ Форум 2018 – смотр российских решений для обеспечения безопасности спортивных объектов
Выставки \\ 19.04.2017 14:09 \\ Обсудить ()
ТБ Форум ежегодно аккумулирует на своей площадке заинтересованных в смотре инновационных технологий в сфере безопасности руководителей спортивных клубов и объектов. В 2017 году нашими спикерами и посетителями стали эксперты таких организаций, как ФК «Спартак-Москва», ПФК «Крылья Советов», ФК «Рубин», ФК УРАЛ, ФК «Амкар», ПФК «Арсенал», ПФК ЦСКА, ФК "ЕКАТЕРИНА" и другие.
Новинки автопрома представят в специальной экспозиции
Выставки \\ 19.04.2017 14:04 \\ Обсудить ()
В октябре на площадке Международной выставки «Интерполитех-2017» будет традиционно представлена самая крупная экспозиция «Специальный транспорт», на которой отечественные и иностранные компании демонстрируют свои разработки и достижения в этой области.
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