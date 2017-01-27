ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит ...

Выставки \\ 27.01.2017 08:55

В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.

Обеспечение комплексной безопасности транспортно-пересадочных узлов " 8 февраля 2017 года выступит Андрей Кичигин, заместитель начальника - начальник службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» с докладом «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов» (на фото).

Регистрация www.tbforum.ru/go

Руководитель практикума: Кичигин Андрей Анатольевич, заместитель начальника - начальник службы безопасности ГУП «Московский метрополитен».

Павел Сажин, генеральный директор ООО «Видеоинтеллект», представит доклад на тему «Безопасность в местах массового скопления людей: анализ эффективности работы уникального решения на рынке видеоаналитики в метрополитенах Санкт-Петербурга и Казани»

Михаил Бочаров, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Axis Communications в России, расскажет о применении видеонаблюдения на объектах Метрополитена и пригодности видеоизображения, получаемого с камер для работы видеоаналитики и дальнейшего анализа.

Обсуждение специфики обеспечения защиты объектов транспортной инфраструктуры, обмен опытом по применению и тестированию современных технологий, новейшие решения и оборудование - то, зачем приходят руководители и специалисты в области обеспечения безопасности предприятий транспортного комплекса на ТБ Форум 2017.

Регистрация www.tbforum.ru/go

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru