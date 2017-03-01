ТБ Форум 2017: производители и интеграторы представили технологии для спортивных ...
ТБ Форум 2017: производители и интеграторы представили технологии для спортивных объектов в преддверии ЧМ-2018
Выставки \\ 01.03.2017 13:06
7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 прошла конференция "Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
Представители администрации 11 городов России, принимающих ЧМ-2018, МВД и МЧС, руководители, отвечающие за обеспечение безопасности 12 стадионов, собрались, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности, поделились опытом и рассказали о готовности своих объектов в преддверии ЧМ-2018.
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Ведущий конференции – Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Председатель Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности" Виктор Озеров.
Ко-спонсор конференции – Группа «АСТЕРОС»
С технологическими докладами выступили спикеры компаний: Группа «АСТЕРОС», Консорциум "Интегра-С", ЦеСИС НИКИРЭТ, КРОК, ЗАО "СФЕРА", БайтЭрг.
Японский опыт обеспечения безопасности международных спортивных мероприятий в своем докладе представила Юрика Танинути, ответственный по информационной безопасности компании Rising Sun.
О международном сотрудничестве в рамках обеспечения безопасности массовых спортивных мероприятий рассказала координатор по борьбе с транснациональными угрозами Секретариата ОБСЕ Раса Остраускайте.
Форум собрал представителей Комитета СФ по обороне и безопасности; руководителей профильных департаментов Правительства Москвы; представителей профильных комитетов крупнейших городов России, органов местного самоуправления; ответственных за внедрение АПК в пилотных регионах; сотрудников региональных и городских подразделений МВД, МЧС, ФСБ и ФСКН России; руководителей, отвечающих за обеспечение безопасности 12 стадионов, принимающих ЧМ-2018, специалистов компаний-разработчиков и производителей комплексных систем безопасности.
Владимир Шелепов, Группа "АСТЕРОС"
«Мое выступление было посвящено направлению обеспечения комплексной безопасности спортивных объектов и проведения спортивных массовых мероприятий. Прежде всего, речь шла об антитеррористической защите. Доклад адресован коллегам по рынку, владельцам спортивных объектов, государственным органам власти, задействованным в проведении ЧМ-2018. Форум стал шире, тематика конференций расширилась и отдельная часть, посвященная спорту, оказалась достаточно представительной, с участием реально действующих представителей силовых ведомств. Это очень позитивный факт для рынка. Обмен мнениями такого уровня профессионалов - это всегда большой плюс».
Александр Мейтин, РФПЛ
«На Форуме обсуждались вопросы, связанные с техническими средствами безопасности, законодательством в сфере обеспечения спортивных массовых мероприятий, с использованием контроллеров-распорядителей, с введением системы идентификации болельщиков. Мой доклад был адресован руководителям сферы безопасности, руководителям стадионов, проектировщикам спортивных объектов, силам полиции. Такой Форум очень полезен - мы узнаем для себя что-то новое, аудитория от нас получает новое знание - это здорово! Хотел бы пожелать, чтобы такие Форумы проходили чаще, чтобы специалисты собирались чаще и обменивались опытом».
Скачать материалы конференции http://smartevent.tbforum.ru/2017/program/07.02.2017/hall2/-/-/?lang=ru
Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.
Бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на специальных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Ольга Иншакова,
+7 (495) 647-04-42, доб. 2162
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