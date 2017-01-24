ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол ...

Выставки \\ 24.01.2017 19:21

Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. "Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Затраты операторов при исполнении требований антитеррористического "пакета Яровой" составят около 100 млрд рублей, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Также он отметил, что понадобится около двух лет для согласования поэтапной реализации закона.

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В связи с принятыми изменениями российского законодательства в рамках Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится круглый стол "Изменения в пакете антитеррористических законов". На мероприятии будут проанализированы антитеррористические поправки, рассмотрены возможности для реализации инициативы, методы и модели исполнения.

Организаторы: Минкомсвязь России, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. При поддержке: ФСБ России, Минпромторга.

Среди выступающих представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФСБ, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, НЦИ, производители СОРМ

Модератор: Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей

Куратор от Минкомсвязи: Александр Понькин, Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи

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7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо (пав.3, зал 20)

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