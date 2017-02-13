ТБ Форум 2017 подтвердил статус мероприятия VIP уровня и превзошел ожидания ...
ТБ Форум 2017 подтвердил статус мероприятия VIP уровня и превзошел ожидания участников
Выставки \\ 13.02.2017 15:35
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" состоялся XXII Международный форум "Технологии безопасности". ТБ Форум представил знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
Форум "Технологии безопасности" 2017 подтвердил статус мероприятия VIP уровня, собрав производителей, разработчиков, поставщиков решений, каналы сбыта, конечных заказчиков, регуляторов и представителей власти. Экспозиция и деловая программа Форума привлекла инициаторов наиболее дорогих закупок на поставку, монтаж, обслуживание и проектирование систем безопасности, представляющих интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, промышленность, нефтегаз, энергетика, строительство, торговые сети, банки и другие.
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В экспозиции ТБ Форума 2017 разработчики представили флагманские продукты, достойные внимания российских корпоративных и государственных потребителей.
В рамках деловой программы и переговорах с компаниями заказчики сообщили о своих приоритетах, отчитались о реализации новых требований законодательства, поделились опытом внедрений.
Главные отраслевые регуляторы наметили дорожную карту развития законодательного обеспечения нашей индустрии.
Эксперты обобщили рекомендации по выбору решений и оборудования для инфраструктуры нефтегаза, промышленности, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, медицинских учреждений, коммерческих зданий, банковского сектора, городских администраций. А также выделили принципы построения эффективных систем в соответствии с текущими экономическими условиями.
Особый акцент был сделан на развитии деловых связей между участниками ТБ Форума в области реализации программ безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений и продукции.
Андрей Скворцов, ПСЦ "Электроника"
"Мы довольны результатами участия в экспозиции в рамках ТБ Форума 2017. На стенде был хороший трафик посетителей. По количеству полученных холодных контактов потенциальных заказчиков и партнеров результат превзошел наши ожидания. Отдельно отмечу именно качество посетителей - высокопоставленные лица госсектора, крупные заказчики из бизнеса. Мы ожидаем хороший эффект от участия в Форуме в части заключения будущих договоров. Удачная идея организаторов - использовать VIP-зону для переговоров с потенциальными клиентами".
Павел Сажин, Видеоинтеллект
"Компания впервые участвует в ТБ Форуме. Следует отметить, что организация мероприятия прошла на высоком уровне.
Могу с уверенностью сказать, что система "Видеоинтеллект" вызвала большой резонанс на Форуме. По результатам участия в выставке и деловой программе мы получили без преувеличения огромное количество контактов потенциальных клиентов - из сферы железнодорожного транспорта, метрополитенов, спортивных объектов и ритейла. Нашей уникальной продукцией интересовались важные для нас посетители из ближнего и дальнего зарубежья.
Выступление в рамках конференции оказалось эффективным и полезным для презентации нашего ПО, не имеющего аналогов во всем мире, а также в установлении новых контактов".
Игорь Мосеев, ОАО "Норильск-Таймырская энергетическая компания" (ПАО "ГМК "Норильский никель")
"В рамках участия в ТБ Форуме 2017 хорошее впечатление произвела экспозиция систем безопасности. В частности, меня заинтересовала продукция компании "Егоза". Системы ограждения для экстремальных климатических условий являются актуальным предложением для нашей компании".
Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.
Бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на специальных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Ольга Иншакова,
+7 (495) 647-04-42, доб. 2162
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