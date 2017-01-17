ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке ...
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017 14:40
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
, начальник отдела транспортной безопасности службы безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», с докладом «О проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедерации 2017 г. и ЧМ по футболу 2018 г. и возможности разделения пассажиропотоков организованных групп болельщиков при обслуживании на вокзалах и при посадке в поезда».
Регистрация www.tbforum.ru/go
Руководитель практикума – Михаил Рябов, заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора.
Подробнее www.groteck.com/transport
Обсуждение специфики обеспечения защиты объектов транспортной инфраструктуры, обмен опытом по применению и тестированию современных технологий, новейшие решения и оборудование - то, зачем приходят руководители и специалисты в области обеспечения безопасности предприятий транспортного комплекса на ТБ Форум 2017.
Руководителей, ответственных за обеспечение безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, на ТБ Форуме в первую очередь интересуют комплексные решения и оборудование для антитеррористической защиты, кибер и информационной безопасности, противопожарной защиты, защиты объектов при чрезвычайных ситуациях, технической и физической защиты объектов, мониторинга ситуаций на объекте в режиме реального времени.
Компании, имеющие опыт работы с крупными заказчиками, уникальные решения и новейшее оборудование для обеспечения безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, могут продемонстрировать их руководителям, принимающим решения о закупках. Для участия необходимо оформить заявку: www.groteck.com/transport
Андрей Артёмов, начальник отдела транспортной безопасности службы безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»:
«На предстоящей выставке меня будет интересовать досмотровое оборудование. Дирекция железнодорожных вокзалов планирует реализовать в 2017 году ряд проектов, их количество будет зависеть от выделенного бюджета».
По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)
inshakova@groteck.ru
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7–9 февраля 2017 года, Крокус Экспо
www.tbforum.ru
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