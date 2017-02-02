ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии

Выставки \\ 02.02.2017 12:59

В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".

Регистрация на ТБ Форум www.tbforum.ru/go

ТБ Форум приглашает к участию директоров по безопасности ритейлеров и ТЦ, специалистов по внутреннему контролю и отделов по борьбе с хищениями, служб безопасности и департаментов информационной безопасности, контрольно-ревизионных подразделений компаний сферы ритейла, а также собственников и управляющих объектами коммерческой недвижимости.

Ключевые спикеры конференции

Константин Сергеев, Директор по безопасности ТС «Монетка"

Вячеслав Михайловский, руководитель службы безопасности METRO Cash&Carry в России

Александр Сайганов, директор по безопасности М-Видео

Дмитрий Виногоров, заместитель директора Департамента административного контроля АромаЛюкс - сеть магазинов "Рив Гош»

Олег Шакун, Директор департамента анализа и оптимизации рисков сети МТС (2009-14 гг.)

Анна Кулик, президент АНО ДПО «НИЦКБ»

Ольга Ширяева, начальник Управления собственной безопасности ГК БУКЕТ

Евгений Михайленко, генеральный директор Ассоциации экспертов системного менеджмента «МихиКо"

Вячеслав Муравлев, архитектор решений группы компаний CUSTIS

Мурат Битоков, product manager компании ITV | AxxonSoft

Темы для обсуждения

Оценка эффективности работы подразделения безопасности; промежуточные подсчеты товарно-материальных ценностей как профилактика сохранения материальных ценностей в магазинах розничной торговли; проблемы управления правами доступа к информационным системам крупной торговой сети; использование технологии распознавания лиц в ритейле; интеллектуальное видеонаблюдение – единое решение для задач бизнеса и безопасности; кто, что, как, почему ворует в магазинах России и что делать;

проведение служебных расследований; управление рисками, связанными с человеческим фактором, при расследовании мошеннических и откатных схем; технологии минимизации рисков в области кадровой безопасности; инструментальные и неинструментальные методы детекции лжи.

Константин Сергеев, Директор по безопасности ТС «Монетка", Член общественного совета при УМВД г. Екатеринбург, руководитель НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», модератор конференции:

«В своем докладе «КТО? ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ? ворует в магазинах России и ЧТО ДЕЛАТЬ?» я расскажу о работе информационно-аналитической системы «СТОП ШОПЛИФТЕР». Поделюсь практикой организации межсетевого взаимодействия служб безопасности и полиции в рамках предупреждения правонарушений и преступлений на объектах ритейла. Если вы заинтересованы узнать больше об инновациях в сфере безопасности для ритейла, поделиться своим профессиональным опытом и успешными практиками, приглашаю принять участие в конференции «SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла».

Регистрация на ТБ Форум www.tbforum.ru/go

Участие в конференции для представителей ритейла и ТЦ - бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.





Заявку на регистрацию направляйте в дирекцию ТБ Форума:

Екатерина Кузьмина

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2219)

kuzmina@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

07-9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru