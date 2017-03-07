ТБ Форум 2017: Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской ...
ТБ Форум 2017: Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 07.03.2017 12:39
9 февраля в рамках ТБ Форума 2017 при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России состоялась конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего». Актуальные для банковского сообщества темы и ключевые спикеры отрасли привлекли более 200 слушателей.
Организатор конференции — компания «ЮБИКС»
Ко-спонсор конференции:VisionLabs, SAS
Ключевые персоны конференции:
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Максим Мельничук, вице-президент «ЮБИКС»
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Андрей Новиков, управляющий директор, заместитель директора департамента – начальник управления инкассации ЦУНДО ПАО «Сбербанк»
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Алексей Данилевский, исполнительный директор, начальник отдела расследований и сохранности активов Райффайзен Банка
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Елена Меланич, председатель Координационного совета отраслевой площадки наличного денежного обращения
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Дмитрий Ревякин, начальник отдела Департамента по обеспечению безопасности ВТБ
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Антон Митрофанов, руководитель проектов Службы безопасности ПАО«Сбербанк»
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Александр Стрельцов, руководитель Управления Безопасности и расследований АО КБ «Ситибанк»
С докладами выступили представители компаний: VisionLabs, SAS, ЗАО «РИЭЛТА», Fujitsu.
Александр Ханин, VisionLabs
«Фокус моего доклада в рамках конференции "SecuFinance: защитные технологии банка будущего» был сосредоточен на системе распознавания изображения лиц. В докладе я постарался отразить мысль о том, что системы VisionLabs внедрены во многих российских и зарубежных банках и поделился опытом их использования, а также развеял мифы о сложности внедрения этой системы. Хочется отметить множество знакомых лиц в аудитории, что очень ценно для нетворкинга, и живой интерес публики. Все внимательно слушают, задают вопросы, участвуют в обсуждении».
Алексей Данилевский, Райффайзенбанк
«На конференции "SecuFinance: защитные технологии банка будущего" я рассказал об обучении персонала в части предотвращения возможного мошенничества. Мне понравилась возможность свободной коммуникации с коллегами и с новыми людьми, которые предлагают интересные идеи и технологии. Участие в ТБ Форуме — это шикарная возможность продемонстрировать лучшую практику, перенять опыт, сделать работу над ошибками и выстроить свой бизнес-процесс таким образом, чтобы учесть те риски, с которыми столкнулись другие специалисты».
Скачать материалы конференции
Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.
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