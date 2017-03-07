Выставки \\ 07.03.2017 12:39

9 февраля в рамках ТБ Форума 2017 при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России состоялась конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего». Актуальные для банковского сообщества темы и ключевые спикеры отрасли привлекли более 200 слушателей.

Организатор конференции — компания «ЮБИКС»

Ко-спонсор конференции:VisionLabs, SAS

Ключевые персоны конференции:

Максим Мельничук, вице-президент «ЮБИКС»

Андрей Новиков, управляющий директор, заместитель директора департамента – начальник управления инкассации ЦУНДО ПАО «Сбербанк»

Алексей Данилевский, исполнительный директор, начальник отдела расследований и сохранности активов Райффайзен Банка

Елена Меланич, председатель Координационного совета отраслевой площадки наличного денежного обращения

Дмитрий Ревякин, начальник отдела Департамента по обеспечению безопасности ВТБ

Антон Митрофанов, руководитель проектов Службы безопасности ПАО«Сбербанк»

Александр Стрельцов, руководитель Управления Безопасности и расследований АО КБ «Ситибанк»

С докладами выступили представители компаний: VisionLabs, SAS, ЗАО «РИЭЛТА», Fujitsu.

Александр Ханин, VisionLabs

«Фокус моего доклада в рамках конференции "SecuFinance: защитные технологии банка будущего» был сосредоточен на системе распознавания изображения лиц. В докладе я постарался отразить мысль о том, что системы VisionLabs внедрены во многих российских и зарубежных банках и поделился опытом их использования, а также развеял мифы о сложности внедрения этой системы. Хочется отметить множество знакомых лиц в аудитории, что очень ценно для нетворкинга, и живой интерес публики. Все внимательно слушают, задают вопросы, участвуют в обсуждении».

Алексей Данилевский, Райффайзенбанк

«На конференции "SecuFinance: защитные технологии банка будущего" я рассказал об обучении персонала в части предотвращения возможного мошенничества. Мне понравилась возможность свободной коммуникации с коллегами и с новыми людьми, которые предлагают интересные идеи и технологии. Участие в ТБ Форуме — это шикарная возможность продемонстрировать лучшую практику, перенять опыт, сделать работу над ошибками и выстроить свой бизнес-процесс таким образом, чтобы учесть те риски, с которыми столкнулись другие специалисты».

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Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.

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