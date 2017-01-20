По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:

Сергей Кузнецов , коммерческий директор ЦЗИ ООО "Конфидент", представит доклад на тему "Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе".

6-ой ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА» успешно прошел в Екатеринбурге Выставки \\ 24.11.2016 09:11 \\ Обсудить ( ) Главное мероприятие года по вопросам комплексной безопасности бизнеса 16-17 ноября объединило 146 директоров, специалистов и экспертов по безопасности. Как отметил Константин Сергеев, руководитель НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», форум с каждым годом расширяет рамки и собирает все больше настоящих энтузиастов и соратников в сфере безопасности. Для организаторов очень важна атмосфера ФОРУМа «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА», которая в первую очередь зависит от самих участников, их активности, готовности делиться своими профессиональными секретами и опытом, расширять свой круг деловых контактов. В этом году впервые в программу Форума включена работа круглых столов, что в полной мере позволило организовать включенность всех участников.