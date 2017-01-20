ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции ...
ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"
Выставки \\ 20.01.2017 08:37
В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".
Организатор: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Руководитель: Виталий Лютиков, Заместитель директора ФСТЭК России
Среди участников: представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны, СВР, ФСО, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.
На повестке дня:
- совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения вопросов защиты информации;
- лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации;
- мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации;
- практика выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении информационных систем;
- практика внедрения процедур разработки безопасного программного обеспечения;
- требования безопасности информации к средствам защиты информации, практика сертификации средств защиты информации;
- оценка соответствия информационных систем на соответствие требованиям по защите информации.
Партнер конференции — ГК "Конфидент"
Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ООО "Конфидент", представит доклад на тему "Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе".
Со-партнер – АО "Лаборатория Касперского"
Анатолий Виклов, технический эксперт АО "Лаборатория Касперского", расскажет о противодействии целенаправленным атакам в условиях усложнения ИТ-инфраструктуры.
По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)
До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!
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Выставки \\ 23.11.2016 16:36 \\ Обсудить ()
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Выставки \\ 18.11.2016 13:54 \\ Обсудить ()
C 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялось одно из главных событий для специалистов в области промышленной автоматизации - XVI Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2016». Организатор: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». Новый формат, альянс с 15-ой международной выставкой HI-TECH BUILDING сделали мероприятие привлекательной площадкой для всех участников рынка промышленной автоматизации и автоматизации зданий.
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