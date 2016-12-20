ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских ...

Выставки \\ 20.12.2016 13:51

Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).

Регистрация на ТБ Форум www.tbforum.ru/go

Подробнее www.groteck.com/transport

Вам интересно встретиться и обсудить специфику обеспечения защиты объектов транспортной инфраструктуры, обменяться опытом по применению и тестированию современных технологий с руководителями и специалистами в области обеспечения безопасности предприятий транспортного комплекса?

Дмитрий Дощатов, главный инженер-первый заместитель начальника Московского Метрополитена, Михаил Черников, начальник отдела безопасности Управления Петербургского метрополитена, Ильхом Сидиков, заместитель начальника Ташкентского метрополитена, Арсентий Харченко, начальник службы безопасности Екатеринбургского метрополитена, Виктор Ермаков, заместитель Генерального директора по транспортной безопасности аэропорта Шереметьево, Михаил Кондратьев, первый заместитель генерального директора аэропорта Казань, Кирилл Куликов, Директор по ИТ аэропорта Шереметьево, Айнур Курбангулов, ведущий инженер по системам безопасности аэропорта Уфа, Иван Носыч, инженер по индентификации взрывчатых веществ аэропорта Внуково, Владимир Кузнецов, заместитель начальника управления Департамента безопасности РЖД, Андрей Чайка, Начальник сектора транспортной безопасности РЖД, Анатолий Беляев, главный инженер Пассажиравтотранса и еще 800 руководителей и специалистов обсудят актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедерации 2017 и ЧМ по футболу 2018г., проблемные вопросы с реализацией Приказа Минтранса России от 23.7.2015г. №227 в части организации выявления предметов и веществ, содержащих опасные химические и биологические агенты, организации досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности при посадке пассажиров, поделяться опытом практической реализации законодательства о транспортной безопасности на различных объектах, новых требований к сертификации технических средств, а также рассмотрят типовые кейсы и лучшие практики в обеспечении безопасности, поделятся методами оценки и мониторинга кризисных ситуаций и террористических угроз, управления рисками нарушения безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Кто еще принимает участие: www.groteck.com/transport

Руководителей, ответственных за обеспечение безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, на ТБ Форуме в первую очередь интересуют комплексные решения и оборудование для антитеррористической защиты, информационной безопасности, противопожарной защиты, защиты объектов при чрезвычайных ситуациях, технической и физической защиты объектов, мониторинга ситуаций на объекте в режиме реального времени.

Кирилл Куликов,

начальник Cлужбы технической инфраструктуры АО "Международный аэропорт Шереметьево" (на фото):

"При посещении специализированных экспозиций знакомлюсь с предложениями в сегментах видеонаблюдения и СКУД. В последнее время особое внимание уделяю биометрическим системам по отпечатку пальца. Постепенно мы будем переводить объекты инфраструктуры аэропорта на биометрические системы аутентификации".

Если у Вас есть опыт работы с крупными заказчиками, уникальные решения и новейшее оборудование для обеспечения безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, и Вы хотите их продемонстрировать руководителям и специалистам, принимающим решения о закупках - оформляйте заявку на участие: https://www.groteck.com/transport

По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо