ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ...
ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017 09:15
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Модератор конференции: Климов Владимир Николаевич, исполнительный директор Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум
В конференции приняли участие:
- руководители высшего и среднего звена предприятий-потребителей систем безопасности в авиации, на железных дорогах, добывающей промышленности, в нефтегазовой отрасли, на автомобильном транспорте;
- специалисты, принимающие участие в решении задач для обеспечения безопасности в области терроризма, экстремизма и охраны правопорядка;
- представители компаний, потребители навигационных технологий и услуг, для которых актуален контроль собственных сил, техники и ресурсов.
С экспертными докладами выступили представители компаний: ОА «Российские космические системы", НТЦ «Транссвязьбезопасность», ООО «Интеллектуальные транспортные технологии» и «СТ Технолоджи».
На повестке дня:
- Текущее состояние, перспективы и этапы развития системы ГЛОНАСС
- Новый сигнал ГЛОНАСС – новые возможности
- Вопросы нормативного технического регулирования в сфере навигации
- Сферы применения беспилотных систем.
- Международная кооперация в сфере использования спутниковых навигационных технологий
- Проблемы информационной безопасности в навигационно-информационных системах
- Вопросы обеспечения безопасности объектов в условиях развития навигационных сервисов и развлечений.
- Применение технологий ГЛОНАСС (на транспорте, охранно-поисковых услугах, сельском хозяйстве и других областях).
- Использование ГЛОНАСС при организации транспортных коридоров
Игорь Лисовой, Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум"
«Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" ежегодно проводит конференцию в рамках Форума "Технологии безопасности". Как и в прошлые годы, мы остались довольны высоким уровнем организации мероприятия. Важное для отрасли событие посетило множество интересных гостей. Аудитория задавала вопросы, была живая дискуссия. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества с компанией "Гротек"».
Андрей Платонов, "СТ Технолоджи"
«ТБ Форум - традиционное для начала года мероприятие, которое формирует тенденции рынка и определяет векторы развития технологий безопасности на год вперед. Хорошая площадка для планирования работы и проведения переговоров. Радует большое количество дискуссионных площадок в рамках выставки. Есть, что послушать, и что обсудить в кругу профессионалов. Выставка, к сожалению, маловата для такой широкой темы, многих вендоров в экспозиции представлено не было. Тем не менее, те кто присутствовал, качественно показали новинки и свои флагманские решения. Устойчивый интерес сохраняется к вопросам обеспечения безопасности на транспорте с помощью навигационных технологий, с использованием ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", в том числе на автомаркете».
Скачать материалы конференции
Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.
Бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на специальных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Ольга Иншакова,
+7 (495) 647-04-42, доб. 2162
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