ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ...

Выставки \\ 14.03.2017 09:15

7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».

Модератор конференции: Климов Владимир Николаевич, исполнительный директор Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум

В конференции приняли участие:

руководители высшего и среднего звена предприятий-потребителей систем безопасности в авиации, на железных дорогах, добывающей промышленности, в нефтегазовой отрасли, на автомобильном транспорте;

специалисты, принимающие участие в решении задач для обеспечения безопасности в области терроризма, экстремизма и охраны правопорядка;

представители компаний, потребители навигационных технологий и услуг, для которых актуален контроль собственных сил, техники и ресурсов.

С экспертными докладами выступили представители компаний: ОА «Российские космические системы", НТЦ «Транссвязьбезопасность», ООО «Интеллектуальные транспортные технологии» и «СТ Технолоджи».

На повестке дня:

Текущее состояние, перспективы и этапы развития системы ГЛОНАСС

Новый сигнал ГЛОНАСС – новые возможности

Вопросы нормативного технического регулирования в сфере навигации

Сферы применения беспилотных систем.

Международная кооперация в сфере использования спутниковых навигационных технологий

Проблемы информационной безопасности в навигационно-информационных системах

Вопросы обеспечения безопасности объектов в условиях развития навигационных сервисов и развлечений.

Применение технологий ГЛОНАСС (на транспорте, охранно-поисковых услугах, сельском хозяйстве и других областях).

Использование ГЛОНАСС при организации транспортных коридоров

Игорь Лисовой, Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум"

«Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" ежегодно проводит конференцию в рамках Форума "Технологии безопасности". Как и в прошлые годы, мы остались довольны высоким уровнем организации мероприятия. Важное для отрасли событие посетило множество интересных гостей. Аудитория задавала вопросы, была живая дискуссия. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества с компанией "Гротек"».

Андрей Платонов, "СТ Технолоджи"

«ТБ Форум - традиционное для начала года мероприятие, которое формирует тенденции рынка и определяет векторы развития технологий безопасности на год вперед. Хорошая площадка для планирования работы и проведения переговоров. Радует большое количество дискуссионных площадок в рамках выставки. Есть, что послушать, и что обсудить в кругу профессионалов. Выставка, к сожалению, маловата для такой широкой темы, многих вендоров в экспозиции представлено не было. Тем не менее, те кто присутствовал, качественно показали новинки и свои флагманские решения. Устойчивый интерес сохраняется к вопросам обеспечения безопасности на транспорте с помощью навигационных технологий, с использованием ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", в том числе на автомаркете».

Скачать материалы конференции

Сегодня ТБ Форум - самое авторитетное в России и СНГ конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения национальной безопасности.

Бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на специальных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Ольга Иншакова,

+7 (495) 647-04-42, доб. 2162

inshakova@groteck.ru