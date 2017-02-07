ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017 08:41
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
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Мероприятие VIP-уровня
22-й Международный Форум "Технологии безопасности" представит знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
Особый акцент делается на развитии деловых связей между участниками ТБ Форума в области реализации программ безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений и продукции.
Селективная аудитория
Посетители ТБ Форума - инициаторы наиболее дорогих закупок на поставку, монтаж, обслуживание и проектирование систем безопасности. Именно они являются потребителями 80% всего оборудования и услуг на российском рынке безопасности и представляют интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки и другие.
Согласно данным анкетирования, 19% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности свыше 100 миллионов рублей.
Высокопоставленные кураторы
Главные отраслевые регуляторы намечают дорожную карту развития законодательного обеспечения нашей индустрии. Среди кураторов ТБ Форума 2017 - Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Правительство Москвы, Мосгордума, Комитет Госдумы по транспорту и строительству, Министерство транспорта РФ, Минкомсвязь России, ФСТЭК России, ФСБ России, АТЦ СНГ, Национальная палата инженеров, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, Профсоюз НСБ, Ассоциация российских банков, Ассоциация региональных банков России, Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-Форум и другие.
Уникальная деловая программа
Среди ключевых тем деловой программы 2017 года: терроризм и безопасность на транспорте; обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий; применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях; комплексная безопасность торговых центров и ритейла; актуальные вопросы защиты информации; актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности и защищенности критически важных объектов; промышленность, нефтегаз и энергетика; защитные технологии банка будущего; BIM моделирование как метод обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов; всероссийское совещание негосударственной сферы безопасности.
В рамках деловой программы заказчики сообщат о своих приоритетах, отчитаются о реализации новых требований законодательства, поделятся опытом внедрений. Эксперты обобщат рекомендации по выбору решений и оборудования для инфраструктуры нефтегаза, промышленности, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, медицинских учреждений, коммерческих зданий, банковского сектора, городских администраций. А также выделят принципы построения эффективных систем в соответствии с текущими экономическими условиями.
Партнерами мероприятий Форума 2017 выступают компании Конфидент, ITV | Axxonsoft, Custis, Axis Communications, Лаборатория Касперского, VisionLabs, Астерос, SAS, Aveva, BEWARD.
Международные VIP делегации
В мероприятиях ТБ Форума принимают участие представители министерств и посольств из 37 стран, таких как Великобритания, Палестина, Испания, Германия, Литва, Сьерра-Леоне, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве, Индия, Ливанская Республика, Греция, Нидерланды, Португалия, Мьянма, Иран, Ирак, Марокко, Япония, Колумбия, Шри Ланка, Турция, Чешская Республика, Республика Чад, Бразилия, Дакар, Республика Конго, Кипр, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Туркменистан. Уровень участников - руководители Министерств внутренних дел, Министерств информации и связи, Генерального директората сил внутренней безопасности, Министерств защиты граждан, Министерств иностранных дел, Полиции.
Центральное событие всероссийского "Месяца безопасности": 254 мероприятий в 23 регионах России
В этом году ТБ Форум включен в программу всероссийского "Месяца безопасности" в качестве его центрального события. Идея проведения "Месяца безопасности" – цикла мероприятий, проходящих во всех регионах России и уникальных по своему формату и составу участников, – поддержана Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности. Единая российская экспертная дискуссионная площадка для взаимодействия государственных органов власти, бизнеса и общества на федеральном и региональном уровне по вопросам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В программе "Месяца безопасности" – 254 мероприятий в 23 регионах России: ведомственные, корпоративные или вузовские мероприятия, события отраслевых объединений и ассоциаций. "Месяц безопасности" продолжается, и с его расписанием можно ознакомиться на сайте www.месяц-безопасности.рф.
Коворкинг для профессионалов отрасли безопасности
Для участников и посетителей ТБ Форум организовал привлекательную и комфортную среду для совместной работы, деловых контактов и профессионального общения. Крокус Конгресс Холл (павильон 3, зал №20) соответствует обновленным содержанию и форматам совместной работы. Участники и посетители оценят транспортную доступность, удобство пребывания и сервиса, приятный интерьер и современную инфраструктуру: крытый переход от метро, достаточное количество парковочных мест и точек питания, отдельный гардероб, комфортные помещения для мероприятий.
Программа http://smartevent.tbforum.ru/2017/program/
Экспозиция http://smartevent.tbforum.ru/2017/expo/
До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!
07-9 февраля 2017 года, Крокус Экспо
www.tbforum.ru
Регистрация на ТБ Форум www.tbforum.ru/go
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