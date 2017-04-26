Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной ...
Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации можно на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 26.04.2017 09:29
С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.
Танковый биатлон представляет собой стратегическую игру с радиоуправляемыми моделями отечественных танков. Для нее будет обустроен специальный танковый полигон, где одновременно могут двигаться от 8 до 12 танков. Цель игры – ведение тактического боя, командная работа танковых бригад. Принять участие в ней смогут все желающие.
Здесь же будет оформлена экспозиция «Отечественная авиация», состоящая из миниатюрных моделей самолетов. Выставка тематически делится на три блока: авиация времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны, современная реактивная авиация России.
Кроме того, на площадке форума будет представлена фотозона с арт-объектом «Карта России», где любой желающий сможет написать письмо, сделать из него самолетик и «пустить его в путешествие» (закрепить) по карте нашей страны.
Напомним, XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор» состоится 24-26 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.
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