Выставки \\ 26.04.2017 09:29

С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.

Танковый биатлон представляет собой стратегическую игру с радиоуправляемыми моделями отечественных танков. Для нее будет обустроен специальный танковый полигон, где одновременно могут двигаться от 8 до 12 танков. Цель игры – ведение тактического боя, командная работа танковых бригад. Принять участие в ней смогут все желающие.

Здесь же будет оформлена экспозиция «Отечественная авиация», состоящая из миниатюрных моделей самолетов. Выставка тематически делится на три блока: авиация времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны, современная реактивная авиация России.

Кроме того, на площадке форума будет представлена фотозона с арт-объектом «Карта России», где любой желающий сможет написать письмо, сделать из него самолетик и «пустить его в путешествие» (закрепить) по карте нашей страны.

Напомним, XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор» состоится 24-26 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.