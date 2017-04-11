Стартовала продажа билетов
Стартовала продажа билетов
Выставки \\ 11.04.2017 16:41
Уважаемые посетители, приглашаем на День передовых технологий Росгвардии и МВД России!
27 мая в городе Красноармейске (Московской области) на полигоне научно-исследовательского института 'Геодезии' пройдет День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации, приглашаем посетить экспозиционную и демонстрационную программы.
Посетители смогут ознакомиться с новейшими образцами вооружения, специальной и военной техники в условиях их практического применения, а также увидеть демонстрационные действия специальных подразделений Росгвардии и МВД России, спешите количество билетов ограничено.
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Информация по стоимости билетов:
Взрослый билет – 900 рублей;
Детский билет (с 6 до 12 лет) – 500 рублей;
Автопропуск – 1000 рублей.
Ограничение 6+
Время проведения: 27 мая с 10 до 15 часов – работа кластеров. Демонстрационный показ состоится в 12 часов.
Маршруты проезда общественным транспортом:
1 вариант
Москва (Ярославский вокзал); 43 минуты на электричке до станции 'Пушкино', 270 метров до автостанции 'Пушкино', автобусом №21 до остановки 'Бани', 180 метров пешком до Проспекта Испытателей, дом 14.
2 вариант
Автостанция 'ВДНХ'; 34 минуты автобусом 388 до остановки 'Дом оружия', 900 метров пешком до Новой деревни, далее автобусом 21 до остановки 'Бани', 180 метров пешком до Проспекта Испытателей, дом 14.
3 вариант
Автостанция 'ВДНХ'; 1 час 50 минут автобусом 317 до остановки 'Бани', 180 метров пешком до Проспекта Испытателей, дом 14.
По вопросам участия просим обращаться в дирекцию устроителя мероприятия; тел: +7(495) 937 40 81 доб. 231; е-mail: cctv@b95.ru; Заяц Юрий Михайлович.
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