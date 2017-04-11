Стартовала продажа билетов

Автостанция 'ВДНХ'; 34 минуты автобусом 388 до остановки 'Дом оружия', 900 метров пешком до Новой деревни, далее автобусом 21 до остановки 'Бани', 180 метров пешком до Проспекта Испытателей, дом 14.

Москва (Ярославский вокзал); 43 минуты на электричке до станции 'Пушкино', 270 метров до автостанции 'Пушкино', автобусом №21 до остановки 'Бани', 180 метров пешком до Проспекта Испытателей, дом 14.

Время проведения: 27 мая с 10 до 15 часов – работа кластеров. Демонстрационный показ состоится в 12 часов.

Детский билет (с 6 до 12 лет) – 500 рублей;

Посетители смогут ознакомиться с новейшими образцами вооружения, специальной и военной техники в условиях их практического применения, а также увидеть демонстрационные действия специальных подразделений Росгвардии и МВД России, спешите количество билетов ограничено.

27 мая в городе Красноармейске (Московской области) на полигоне научно-исследовательского института 'Геодезии' пройдет День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации, приглашаем посетить экспозиционную и демонстрационную программы.

Уважаемые посетители, приглашаем на День передовых технологий Росгвардии и МВД России!

Упростить жизнь и жильцам и тем, кто их обслуживает Выставки \\ 10.04.2017 17:37 \\ Обсудить ( ) Новосибирск, 10.04.2017 - В области коммунального хозяйства существует множество проблем. Их решение упростится, если управляющие компании будут активно использовать информационные технологии. Взаимодействие этих двух областей (коммунального хозяйства и информационных технологий) — маленькая, но очень важная часть глобальной системы «Умный город». На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных систем», который пройдёт в новосибирском АкадемПарке 12 и 13 апреля, взаимодействие систем коммунального хозяйства и индустрии информационных технологий будут в рамках конференции «Технологии умных городов»