Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа

Выставки \\ 08.02.2017 16:13

7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.

В торжественной церемонии открытия ТБ Форума приняли участие:

председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Озеров Виктор Алексеевич, руководитель Антитеррористического Центра государств – участников Содружества Независимых Государств Новиков Андрей Петрович, советник Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Рябов Сергей Анатольевич, советник аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Шилова Надежда Викторовна, президент Национальной Палаты Инженеров Мещерин Игорь Викторович, генеральный директор компании "Гротек" Мирошкин Андрей Владимирович.

Виктор Озеров, председатель Оргкомитета Форума:

"Вот уже более двадцати лет календарь мероприятий специалистов отрасли безопасности начинается с этого авторитетного Форума. Ключевое отраслевое событие завоевало статус авторитетной площадки для демонстрации отечественных технических средств безопасности и обмена опытом по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности. Постоянно обновляемый формат Форума привлекает все больше экспонентов и посетителей. Подчеркну, что конгрессная часть Форума проходит при системном взаимодействии федеральных органов государственной власти, профессиональных и общественных объединений, производителей".

ТБ Форум продолжит свою работу 8-9 февраля 2017 года. В течение дней работы встречи и совещания проведут руководители и специалисты, отвечающие за обеспечение безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, промышленности, нефтегаза и энергетики, строительных площадок, торговых сетей, банков и др.

Отвечаете за безопасность и вас интересуют решения технологии и решения? - обратитесь в дирекцию за рекомендацией, Вам представят поставщиков и экспертов как на Форуме, так и на событиях под его эгидой в течение года.

Поставляете системы безопасности и вам есть что предложить заказчикам? - зарегистрируйтесь на tbforum.ru/business-link для приглашения на встречи с покупателями.