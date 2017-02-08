Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа
Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа
Выставки \\ 08.02.2017 16:13
7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017 08:41 \\ Обсудить ()
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017 12:59 \\ Обсудить ()
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017 09:00 \\ Обсудить ()
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017 08:55 \\ Обсудить ()
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол "Изме-нения в пакете антитеррористических законов"
Выставки \\ 24.01.2017 19:21 \\ Обсудить ()
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"
Выставки \\ 20.01.2017 08:37 \\ Обсудить ()
В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017 14:40 \\ Обсудить ()
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016 13:51 \\ Обсудить ()
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016 13:07 \\ Обсудить ()
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016 10:08 \\ Обсудить ()
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
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