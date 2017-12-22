Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. ...
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017 16:15
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
К участию в проекте приглашаются производители технических средств и систем безопасности, инженерно-технических средств физической защиты, средств безопасности при пожарах и чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательного оборудования, транспорта, экипировки, индивидуальных средств защиты, а также компании, предлагающие услуги в области безопасности. На форуме ждут разработчиков программного обеспечения, информационных систем, обеспечивающих безопасность хранения и передачи информации, специальных систем связи и управления.
Форум «Современные системы безопасности. Антитеррор» является уникальной для России площадкой. Ежегодно сюда съезжаются эксперты в области безопасности практически из всех регионов страны – представителей федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, науки и прочих институтов гражданского общества.
Традиционно форум собирает более 8 тысяч посетителей. К примеру, в 2015 году на площадку пришли 8164 человека, в 2016 году – 8722, а в 2017 году – 9054. По прогнозам организаторов, в 2018 году этот показатель составит порядка 10 тысяч гостей из разных территорий Российской Федерации.
Помимо масштабной экспозиции, занимающей все выставочные площади МВДЦ «Сибирь», форум включает в себя насыщенную программу мероприятий для профессионалов и горожан. В 2018 году в рамках форума запланированы научно-практические конференции для специалистов, круглые столы, семинары и мастер-классы от компаний в области безопасности.
Также традиционно пройдут показательные выступления спецподразделений, телохранителей и сотрудников служб безопасности, спасателей и кинологов. Будут работать многочисленные обучающие площадки для детей, на которых в игровой форме учат правилам оказания первой помощи, противопожарной безопасности и поведению на воде, ж/д и автомобильных дорогах.
Напомним, XIV форум «Современные системы безопасности. Антитеррор» пройдет в Красноярске с 30 мая по 1 июня 2018 года в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
Организаторы:
- Национальный антитеррористический комитет;
- Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
- Администрация Губернатора Красноярского края;
- Правительство Красноярского края;
- Антитеррористическая комиссия Красноярского края;
- Администрация г. Красноярска;
- Выставочная компания «Красноярская ярмарка».
Оргкомитет
Ирина Целлер – директор форума
Анна Гафитулина, Нарек Мурадян – менеджеры форума
тел./факс: (391) 22-88-400, 22-88-613
Координаторы форума
(Администрация Губернатора Красноярского края)
Жуков Игорь Алексеевич
тел.: (391) 249-36-90
Зырянова Татьяна Владимировна
тел./факс: (391) 249-37-09
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