Выставки \\ 22.12.2017 16:15

С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.

К участию в проекте приглашаются производители технических средств и систем безопасности, инженерно-технических средств физической защиты, средств безопасности при пожарах и чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательного оборудования, транспорта, экипировки, индивидуальных средств защиты, а также компании, предлагающие услуги в области безопасности. На форуме ждут разработчиков программного обеспечения, информационных систем, обеспечивающих безопасность хранения и передачи информации, специальных систем связи и управления.

Форум «Современные системы безопасности. Антитеррор» является уникальной для России площадкой. Ежегодно сюда съезжаются эксперты в области безопасности практически из всех регионов страны – представителей федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, науки и прочих институтов гражданского общества.

Традиционно форум собирает более 8 тысяч посетителей. К примеру, в 2015 году на площадку пришли 8164 человека, в 2016 году – 8722, а в 2017 году – 9054. По прогнозам организаторов, в 2018 году этот показатель составит порядка 10 тысяч гостей из разных территорий Российской Федерации.

Помимо масштабной экспозиции, занимающей все выставочные площади МВДЦ «Сибирь», форум включает в себя насыщенную программу мероприятий для профессионалов и горожан. В 2018 году в рамках форума запланированы научно-практические конференции для специалистов, круглые столы, семинары и мастер-классы от компаний в области безопасности.

Также традиционно пройдут показательные выступления спецподразделений, телохранителей и сотрудников служб безопасности, спасателей и кинологов. Будут работать многочисленные обучающие площадки для детей, на которых в игровой форме учат правилам оказания первой помощи, противопожарной безопасности и поведению на воде, ж/д и автомобильных дорогах.

Напомним, XIV форум «Современные системы безопасности. Антитеррор» пройдет в Красноярске с 30 мая по 1 июня 2018 года в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

Организаторы:

Национальный антитеррористический комитет;

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

Администрация Губернатора Красноярского края;

Правительство Красноярского края;

Антитеррористическая комиссия Красноярского края;

Администрация г. Красноярска;

Выставочная компания «Красноярская ярмарка».

Оргкомитет

Ирина Целлер – директор форума

Анна Гафитулина, Нарек Мурадян – менеджеры форума

тел./факс: (391) 22-88-400, 22-88-613

ccb@krasfair.ru

www.krasfair.ru





Координаторы форума

(Администрация Губернатора Красноярского края)

Жуков Игорь Алексеевич

тел.: (391) 249-36-90

Зырянова Татьяна Владимировна

тел./факс: (391) 249-37-09

atk@krskstate.ru