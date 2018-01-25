Стал известен полный состав спикеров “Кода ИБ ПРОФИ” в Москве (1-4 марта)
Стал известен полный состав спикеров “Кода ИБ ПРОФИ” в Москве (1-4 марта)
Выставки \\ 25.01.2018 11:00
20 гуру кибербезопасности из Яндекса, Сбербанка, QIWI, Лаборатории Касперского и других ведущих компаний поделятся опытом управления ИБ.
“Главная конференция года по управлению ИБ”, “российский RSA” -такие эпитеты получил “Код ИБ ПРОФИ” -уникальный формат, впервые прошедший минувшим летом в Сочи. По прогнозам организатора столичный “Код ИБ ПРОФИ” 1-4 марта соберет более 200 участников - ИБ-руководителей из Москвы и других городов России и ближнего зарубежья.
Программа из 32 мастер-классов, куратором которой вновь выступает Алексей Лукацкий (Cisco), выстроена в логике цикла «Шухарта-Деминга» или PDCA, который часто расшифровывается как “Планируй .Делай. Контролируй. Совершенствуй”.
В первой секции “Планируй” ключевыми темами мастер-классов станут ИБ-стратегия, риск-менеджмент, непрерывность бизнеса, операционная устойчивость. Как построить ИБ в действительно большой компании расскажет директор по информационной безопасности Яндекса Антон Карпов. Также в блоке выступят Лев Шумский (независимый эксперт), Алексей Волков (Сбербанк), Алекс Смирнов (независимый эксперт), Алексей Чеканов (Алмитек).
Далее в секции “Делай” раскроют лучшие практики open security (Алексей Качалин, Сбербанк),построения bug bounty (Кирилл Ермаков, QIWI), управления инцидентами в корпоративном SOC (Дмитрий Кузнецов, Positive Technologies) и жизненным циклом инцидента ИБ (Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности), научат раннему обнаружению шифровальщиков (Александр Скакунов, VolgaBlob).
Спикеры секции “Контролируй” Рустем Хайретдинов (Атак Киллер) и Наталья Гуляева (Hogan Lovells) расскажут, как выстроить эффективные правила внутри корпорации и передавая ИБ на аутсорс.
Мастер-классы блока “Совершенствуй” охватят темы внешних коммуникаций компании в случае взлома, лучших практик киберучений, возможностей SCRUM в ИБ, психологии ИБ и социальной инженерии, культуры ИБ и цифровой устойчивости, игрофикации в обучении ИБ и др. Опытом поделятся Денис Зенкин (Лаборатория Касперского), Алексей Лукацкий (Cisco), Илья Борисов (ThyssenKrupp), Олег Кузьмин (Концерн ВКО “Алмаз-Антей”), Кирилл Мартыненко (Сбербанк), Вячеслав Борилин (Лаборатория Касперского).
Событие пройдет в полюбившемся безопасникам еще на сочинской конференции формате “два дня учебы+два дня впечатлений”. По завершении мастер-классов участники смогут насладиться двухдневной приключенческой программой. в Подмосковье и самой столице.
Отправить заявку на участие можно на сайте https://msk.codeib.ru/
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