Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей ...

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Выставки \\ 17.11.2017 08:58

17-18 ноября в Иннополисе перед руководителями бизнеса со всей России выступят 18 экспертов по цифровизации бизнеса.

Напомним, полностью сверстанная программа двухдневного интенсива для передовых топ-менеджеров охватит самые горячие тренды цифровизации, а именно: искусственный интеллект, управление данными, блокчейн, ICO, цифровые каналы, виртуальную реальность, управление инновациями, кибербезопасность, интернет-маркетинг, управление знаниями.

 

Цель форума – за два дня дать современным руководителям максимум знаний о новейших технологиях и концепциях, способных перевести бизнес на новый уровень.

 

С мастер-классами и кейсами выступят профессоры Университета Иннополис, руководители успешных инновационных бизнесов и эксперты по самым актуальным технологиям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Иннополиса,Нижнего Новгорода, Волгограда, Ижевска.

 

В числе спикеров, которые поделятся своими знаниями по цифровизации бизнеса Сергей Трушкин (г.Москва) -конструктор информационных роботов Empiry в РДТЕХ, преподаватель-консультант в “Русской школе управления”, “Британской высшей школе дизайна” и в Университете Иннополис, Сергей Петренко (г. Иннополис)-руководитель центра ИБ в Университете Иннополис, Антон Щукин (г.Тюмень) -CIO в Этажи,CEO в ESoft и еще 15 экспертов.

 

Об инновациях и управлении знаниями на примере успешных кейсов поведают Олег Лавров (г. Москва) -председатель Ассоциации российских специалистов и экспертов управления знаниями "КМ-Альянс", Михаил Марков (г. Екатеринбург) - заместитель директора по инновациям ИРИТ-РТФ УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Светлана Новикова (г. Казань) -заместитель генерального директора в Страховой группе АК БАРС , Михаил Гаврилов (г.Санкт-Петербург) Михаил Свердлов (г. Иннополис) -управляющий партнер в O2 Digital.

 

Тему блокчейна для бизнеса осветит в своем выступлении Рустам Давлетбаев (г. Иннополис)-руководитель Центра систем распределенного реестра в Университете Иннополис, а Алексей Тюменцев (StartICO.net, г.Тюмень) расскажет о тонкостях ICO.

 

Практические знания о современных каналах коммуникации дадут Булат Ганиев (Технократия, г. Казань) и Валерий Домашенко (Domashenko.Digital, г. Москва). Виртуальная реальность и искусственных интеллект станут главными темами выступлений Дмитрия Демакова (Boxglass laboratory AR/VR, г. Ижевск) и Александра Вадеева (Clover Group, г. Москва).

 

Узнать подробности и оформить заявку на участие можно на сайте https://innopolis.dolina.tech/

Спешите, количество мест ограничено.

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