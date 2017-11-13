Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей ...

Выставки \\ 17.11.2017 08:58

17-18 ноября в Иннополисе перед руководителями бизнеса со всей России выступят 18 экспертов по цифровизации бизнеса.

Напомним, полностью сверстанная программа двухдневного интенсива для передовых топ-менеджеров охватит самые горячие тренды цифровизации, а именно: искусственный интеллект, управление данными, блокчейн, ICO, цифровые каналы, виртуальную реальность, управление инновациями, кибербезопасность, интернет-маркетинг, управление знаниями.

Цель форума – за два дня дать современным руководителям максимум знаний о новейших технологиях и концепциях, способных перевести бизнес на новый уровень.

С мастер-классами и кейсами выступят профессоры Университета Иннополис, руководители успешных инновационных бизнесов и эксперты по самым актуальным технологиям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Иннополиса,Нижнего Новгорода, Волгограда, Ижевска.

В числе спикеров, которые поделятся своими знаниями по цифровизации бизнеса Сергей Трушкин (г.Москва) -конструктор информационных роботов Empiry в РДТЕХ, преподаватель-консультант в “Русской школе управления”, “Британской высшей школе дизайна” и в Университете Иннополис, Сергей Петренко (г. Иннополис)-руководитель центра ИБ в Университете Иннополис, Антон Щукин (г.Тюмень) -CIO в Этажи,CEO в ESoft и еще 15 экспертов.

Об инновациях и управлении знаниями на примере успешных кейсов поведают Олег Лавров (г. Москва) -председатель Ассоциации российских специалистов и экспертов управления знаниями "КМ-Альянс", Михаил Марков (г. Екатеринбург) - заместитель директора по инновациям ИРИТ-РТФ УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Светлана Новикова (г. Казань) -заместитель генерального директора в Страховой группе АК БАРС , Михаил Гаврилов (г.Санкт-Петербург) Михаил Свердлов (г. Иннополис) -управляющий партнер в O2 Digital.

Тему блокчейна для бизнеса осветит в своем выступлении Рустам Давлетбаев (г. Иннополис)-руководитель Центра систем распределенного реестра в Университете Иннополис, а Алексей Тюменцев (StartICO.net, г.Тюмень) расскажет о тонкостях ICO.

Практические знания о современных каналах коммуникации дадут Булат Ганиев (Технократия, г. Казань) и Валерий Домашенко (Domashenko.Digital, г. Москва). Виртуальная реальность и искусственных интеллект станут главными темами выступлений Дмитрия Демакова (Boxglass laboratory AR/VR, г. Ижевск) и Александра Вадеева (Clover Group, г. Москва).

Узнать подробности и оформить заявку на участие можно на сайте https://innopolis.dolina.tech/

Спешите, количество мест ограничено.