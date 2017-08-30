Solar Security, SAP, NVision Group, Банк Санкт-Петербург заявили спикеров

Выставки \\ 30.08.2017 15:16

Программа конференции Identity Management наполняется знаковыми персонами и темами. Представляю вам первых спикеров по теме IDM на форуме All-over-IP 2017.

Программа конференции Identity Management наполняется знаковыми персонами и темами. Представляю вам первых спикеров по теме IDM на форуме All-over-IP 2017.

• Анатолий Скородумов, заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности, Банк "Санкт-Петербург"

• Дмитрий Бондарь, руководитель направления inRights, Solar Security

• Андрей Нифатов, руководитель центра экспертизы по SAP Security и GRC, SAP СНГ

• Юрий Касулин, руководитель отдела систем управления идентификационными данными, NVision Group

Мы вот-вот получим имена от Indeed Identity, Информзащиты и СДМ-Банка.

Вы хотите использовать деловую среду, которую мы создаем, в интересах вашего бизнеса? Вам есть, о чем рассказать и что показать? Заполните форму на сайте https://www.all-over-ip.ru/identity-and-access-management

10-й форум All-over-IP 2017

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

На фото: Анатолий Скородумов, заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности, Банк "Санкт-Петербург"