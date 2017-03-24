Скомпрометированную репутацию ИБ-специалиста не прикрыть никакими ...
Скомпрометированную репутацию ИБ-специалиста не прикрыть никакими профессиональными сертификатами — считают эксперты Кибербаталий
Выставки \\ 24.03.2017 09:20
Москва, 23 марта 2017 года. — В отборочном раунде второго сезона проекта «Кибербаталии» эксперты в области корпоративной информационной безопасности (ИБ) Мария Воронова, ведущий эксперт по ИБ ГК InfoWatch, и Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов ИБ, эксперт Ассоциации по вопросам защиты корпоративной информации BISA, обсудили тему сертификации ИБ-специалистов. Модератором встречи выступил главный редактор BISA Олег Седов.
Участникам дискуссии было предложено разрешить многолетний отраслевой спор о релевантности и ценности профессиональной сертификации специалистов по информационной безопасности организаций.
Эксперты назвали несколько причин, побуждающих ИБ-специалистов проходить сертификацию: подтверждение собственной квалификации, систематизация знаний, рост зарплаты, карьерный рост, обязательное требование работодателя или регулятора. В качестве подтверждения последнего пункта были приведены квалификационные требования к сотрудникам служб информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, которые на данный момент разрабатываются Банком России.
В российских реалиях наличие сертификатов является лишь дополнительным преимуществом при трудоустройстве, отметили оба участника встречи, в первую очередь «рекрутеры» смотрят на профильное образование и практический опыт ИБ-специалиста.
Для ряда компаний, например системных интеграторов, наличие в команде ИБ-специалиста с профессиональной сертификацией является обязательным требованием для участия в тендерах и конкурсах. Вместе с тем, по словам Марии Вороновой, компании могут обходить это требование, нанимая сертифицированных специалистов на проектную работу на 2–3 месяца. После участия в тендере с таким сотрудником, как правило, расстаются, добавила она.
Эксперты «Кибербаталий» сошлись во мнении, что инвестиции работодателя в обучение сотрудников могут окупиться, если коммерческая польза от сертификации в конечном итоге превысит затраченные на обучение средства, а сотрудник продолжит работу в компании еще как минимум в течение нескольких лет.
На вопрос модератора встречи о том, что же важнее — репутация специалиста или наличие у него профессиональных сертификатов, участники согласились с тезисом, что ни один сертификат не сможет скрыть скомпрометированную репутацию ИБ-специалиста.
По результатам зрительского голосования в полуфинальный этап проекта вышел Фарит Музипов. Напомним, ранее в полуфинал также прошел представитель «Лаборатории Касперского» Сергей Солдатов. Еще два участника полуфинальных боев определятся 4 и 18 апреля. В ходе проекта зрителям предстоит выбрать и лучших модераторов дискуссий, которым будет доверено право проведения полуфинальных и финальной встреч. Финал второго сезона проекта «Кибербаталии» состоится 30 мая 2017 года.
Проект проходит при информационной поддержке Экспертного центра электронного государства (D-russia.ru), сообществаBISA, журналов RUБЕЖ (генеральный информационный партнер), PC Magazine/RE, Системный администратор, БИТ, Банковское обозрение, NBJ-Национальный Банковский Журнал, Аналитический банковский журнал, а также интернет-порталов ICT-Online.ru, spbIT.ru, 12NEWS.ru, ISO27000.ru (защита-информации.su), SecAndSafe.ru, sec4all.net (Безопасность для всех).
Зарегистрироваться в качестве зрителя второго цикла образовательных передач «Кибербаталии» можно на сайте ГК InfoWatch.
Справка
ГК InfoWatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно демонстрирует рост продаж своих продуктов и решений, являясь лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Текст новости доступен по ссылке: https://www.infowatch.ru/presscenter/news/17499
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