СИИС в этом году будет огненным!

Выставки \\ 30.03.2017 11:07

IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.

«Умный город» — проект, который должен облегчить жизнь в городах с помощью информационных технологий. Много сказано о технологической стороне вопроса внедрения этого проекта, но практически ничего о том, как его правильно продвигать в массы. Об этом и пойдет речь в докладе «Мифы и фобии смарт-реальности: как побороть “разруху в головах”» директора компании "Умные коммуникации" Евгения Субботина.





Технологическая сторона, несомненно, важна. На стартовом этапе, действительно, было необходимо сконцентрировать усилия на технических разработках. Но важно не упустить момент перехода к работе с людьми, потенциальными пользователями созданных IT-сервисов.





Ведь существует масса предрассудков в отношении использования информационных технологий для общества. Например, фобии тотального контроля, слежки, которые возникают из-за недостаточной информированности людей о сути этих технологий. Но то благо, которое несут эти технологии, многократно перекрывает риски негативных последствий их внедрения. А «Умный город» не заработает без «умных» жителей, то есть без пользователей продукта.





— Создавать информационный продукт без понимания того, как он будет принят людьми, как правильно его преподнести, бессмысленно. Ведь технологическое развитие продукта и его продвижение должны идти в комплексе, — считает Евгений Субботин.

Заказчикам будет интересно узнать, какими именно способами можно продвинуть эти разработки для широкого круга пользователей. И они смогут это сделать, побывав на выступлении Евгения Субботина (в рамках конференции «Технологии умных городов», которая состоится 12 апреля в рамках СИИС-2017).