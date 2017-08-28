Securika St Petersburg 2017

Посещение выставки предоставляет возможность вживую ознакомиться с техническими средствами и оборудованием для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, установить партнерские отношения с производителями и поставщиками данной продукции, а также получить полезную для бизнеса информацию на деловых мероприятиях.

Спонсором конференции выступит компания ITV | AxxonSoft. В числе спикеров конференции: Волкинд Яков Григорьевич (компания ITV | AxxonSoft), Артем Владимирович Разумков (компания MACROSCOP) и другие.

Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания» . В числе спикеров конференции: представитель Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), Глуховенко Юрий Михайлович (Минстрой России), Ламкин Олег Борисович (Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ), Балин Сергей Николаевич (НО ФЧС МЧС РОССИИ в СЗФО);

взрывозащищенный гермобокс BCM-250Ex от компании «БИК-Информ», предназначенный для защиты оборудования системы видеонаблюдения, установленного внутри него от воздействия окружающей среды;

новые компоненты интегрированной системы охраны «Орион» от компании «Болид», позволяющей строить распределенные системы безопасности любого масштаба. В их числе: сетевые и аналоговые камеры высокого разрешения, видеорегистраторы, сетевые коммутаторы и мониторы;

Что нового будет на выставке?

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится единственная на Северо-Западе России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.