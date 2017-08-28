Securika St Petersburg 2017
Securika St Petersburg 2017
Выставки \\ 28.08.2017 09:36
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится единственная на Северо-Западе России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет.
Что нового будет на выставке?
Новинки от производителей
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новые компоненты интегрированной системы охраны «Орион» от компании «Болид», позволяющей строить распределенные системы безопасности любого масштаба. В их числе: сетевые и аналоговые камеры высокого разрешения, видеорегистраторы, сетевые коммутаторы и мониторы;
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взрывозащищенный гермобокс BCM-250Ex от компании «БИК-Информ», предназначенный для защиты оборудования системы видеонаблюдения, установленного внутри него от воздействия окружающей среды;
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минеральная силикатная плита PROMATECT®-250 от компании Promat, предназначенная для конструктивной огнезащиты стальных строительных конструкций;
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бюджетный аудиодомофон с поддержкой SIP Fanvil i20S от компании «АйПиМатика»;
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адресный радиоканальный прибор охранно-пожарной сигнализации системы «ВС-ПК ВЕКТОР-115» от компании «Сибирский Арсенал»,
и многое другое.
Новые деловые мероприятия
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Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания».
В числе спикеров конференции: представитель Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), Глуховенко Юрий Михайлович (Минстрой России), Ламкин Олег Борисович (Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ), Балин Сергей Николаевич (НО ФЧС МЧС РОССИИ в СЗФО);
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Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: Что надо знать? Как на этом зарабатывать?».
Спонсором конференции выступит компания ITV | AxxonSoft. В числе спикеров конференции: Волкинд Яков Григорьевич (компания ITV | AxxonSoft), Артем Владимирович Разумков (компания MACROSCOP) и другие.
Посещение конференций – бесплатно. Необходима предварительная регистрация на сайте выставки.
Посещение выставки предоставляет возможность вживую ознакомиться с техническими средствами и оборудованием для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, установить партнерские отношения с производителями и поставщиками данной продукции, а также получить полезную для бизнеса информацию на деловых мероприятиях.
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