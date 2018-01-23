Одновременно с выставкой Securika Krasnodar, 27 февраля — 2 марта 2018 года, состоится Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов WordBuild Krasnodar/YugBuild

Место проведения выставки: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград Юг» (рядом со строением 15/1, ул. А. Покрышкина, район ТРЦ «Красная Площадь»).

Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar , которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года .

Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.