Securika Krasnodar
Securika Krasnodar
Выставки \\ 23.01.2018 08:51
Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.
Уважаемые господа,
Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.
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Участники выставки представят следующую продукцию:
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Оборудование и аксессуары для систем видеонаблюдения
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Оборудование для систем контроля и управления доступом
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Оборудование и средства для противопожарной защиты
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Оборудование для систем сигнализации
Среди участников выставки Securika Krasnodarкомпании «СД ГРУПП», «ОГНЕБОРЕЦ», IVS, «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» «СПКБ», «ИСТОЧНИК ПЛЮС», EZETEK, «ДИССКОМ», A-SAFE, МВД, ВДПО, МЧС и другие.
Место проведения выставки:
г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград Юг» (рядом со строением 15/1, ул. А. Покрышкина, район ТРЦ «Красная Площадь»).
Подробная информация о выставке — на сайте www.securika-krasnodar.ru
Одновременно с выставкой Securika Krasnodar, 27 февраля — 2 марта 2018 года, состоится Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов WordBuild Krasnodar/YugBuild
Организатор выставки — компания «КраснодарЭКСПО» (в составе Группы компаний ITE)
С уважением,
Дирекция выставки
(861) 200-12-50, 200-12-34
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