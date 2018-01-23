Securika Krasnodar

Securika Krasnodar

Securika Krasnodar

Выставки \\ 23.01.2018 08:51

Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.

Уважаемые господа,

Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.

Для бесплатного посещения выставки ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>>, указав промокод Sec18drt37

Участники выставки представят следующую продукцию:

  • Оборудование и аксессуары для систем видеонаблюдения

  • Оборудование для систем контроля и управления доступом

  • Оборудование и средства для противопожарной защиты

  • Оборудование для систем сигнализации

Среди участников выставки Securika Krasnodarкомпании «СД ГРУПП», «ОГНЕБОРЕЦ», IVS, «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» «СПКБ», «ИСТОЧНИК ПЛЮС», EZETEK, «ДИССКОМ», A-SAFE, МВД, ВДПО, МЧС и другие.

Место проведения выставки: 
г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград Юг» (рядом со строением 15/1, ул. А. Покрышкина, район ТРЦ «Красная Площадь»). 

Подробная информация о выставке — на сайте www.securika-krasnodar.ru

Одновременно с выставкой Securika Krasnodar, 27 февраля — 2 марта 2018 года, состоится Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов  WordBuild Krasnodar/YugBuild 

Организатор выставки — компания «КраснодарЭКСПО» (в составе Группы компаний ITE)

 

С уважением,
Дирекция выставки

(861) 200-12-50, 200-12-34

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