Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Выставки \\ 07.11.2017 09:43

О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.

Во вступительном докладе сессии о трендах Роман Жуков (Ростелеком) поведал о масштабах бедствия. В “прекрасном новом мире” хакеры становятся миллиардерами, ведь теперь нет никакой проблемы построить свой бизнес с даркнетом и шифровальщиками.

По словам эксперта, технологии и маркетинг киберпреступников также на высоте: ransomware-as-a-service, русифицированные генераторы шифровальщиков, конструкторы зловредов, кроссплатформенность, личные кабинеты для жертв шифровальщиков, вежливо сообщающие “приведите друга - расшифруем ваши файлы бесплатно”, клиентоориентированность и скидки.

В такой ситуации ключевыми словами должны стать киберустойчивость и кибер-гигиена. Рецепт от Романа Жукова звучит так: “Обновлять Windows, базы сигнатур, обеспечивать эшелонированную защиту. Необходим комплекс мер,в том числе, организационных (киберучения и повышение осведомленности пользователей)”.

Максим Степченков (IT-Task) отметил, что своими требованиями регуляторы скорее расслабили отечественных производителей: “Посмотрите на производителей наших межсетевых экранов, точнее, криптомаршрутизаторов, назовем их так...И посмотрите, где тот же Касперский”. В то же время, на практике зачастую бюджеты тратятся на формальную защиту вместо реальной

С ним солидарен и независимый эксперт Андрей Степанов “Я считаю, что, в первую очередь, нужно не закручивать гайки на стороне потребителей, чтобы они были вынуждены приобретать только отечественное, а лучше делать достойную сертификацию самих продуктов, которые приходят на наш рынок и составляют конкуренцию российским. В этом случае наши продукты будут развиваться теми же темпами, что и иностранные”.

Специально приглашенный эксперт, руководитель управления информационной безопасности Департамента информационных технологий и связи Самарской области Александр Шубочкин, отметил в заключение сессии выход на передний план вопросов защиты КИИ.

Конференцию продолжили доклады по технологиям и управлению от ключевых игроков рынка, а увенчалось все блиц-сессией самых наболевших вопросов.

Горячая десятка Кода ИБ - Самара

1)Где взять специалистов?

2)Как обучать пользователей?

3)Где взять бюджет на ИБ?

4)Кто виноват в случившемся инциденте?

5)Антивирусы - не панацея

6)Узнавать информацию по ИБ не только из рекламных источников

7)Искать независимые источники

8)ИТ опережает ИБ

9)Нет рынка защиты АСУ ТП

10)Выбор оптимального средства защиты