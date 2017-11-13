Самая масштабная конференция по кибербезопасности впервые пройдет в Астане
Самая масштабная конференция по кибербезопасности впервые пройдет в Астане
Выставки \\ 27.11.2017 10:33
7 декабря столица Казахстана впервые примет «Код информационной безопасности». Местом встречи специалистов станет отель «Казжол».
Посетив в этом году уже 25 городов в пяти государствах, серия бесплатных конференций для профессионалов в сфере кибербезопасности завершит свое самое масштабное турне в истории в столице Казахстана.
На мероприятие съедутся известные эксперты из Москвы, Минска, Новосибирска и самой Астаны. В числе ключевых спикеров Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по ИБ, г. Москва), Рустем Хайретдинов (InfoWatch, г. Москва), Виталий Ли (эксперт по кибербезопасности, г. Астана), Андрей Брызгин (Group IB, г. Москва).
Также с докладами выступят представители основных разработчиков средств защиты информации: ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze и др.
Конференция охватит главные вопросы кибербезопасности: тренды, ключевые технологии, управление, практические проблемы ИБ и поиск их решений.Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте codeib.ru/astana.
Конференция бесплатна для сотрудников отделов ИТ и ИБ,а также для журналистов. Обязательна регистрация.
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