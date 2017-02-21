Ростовские специалисты назвали 10 главных проблем ИБ

Выставки \\ 21.02.2017 14:11

9 февраля 2017 г. «Код информационной безопасности» уже во второй раз состоялся в южной столице России и собрал более 100 ИБ-профессионалов

Новый формат, до этого с успехом опробованный в Волгограде, пришелся по душе и участникам конференции в Ростове-на-Дону. Четыре секции для ИБ-профи вместили всё, чтобы быть в теме: Тренды, Технологии, Управление и Опыт.

Местом встречи специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на–Дону стал конгресс-отель Don Plaza, не зря славящийся своими интерьерами и сервисом.

На вводной сессии специально приглашенные эксперты Илья Шабанов (Anti-Malware), Евгений Царев (RTM Group), Владимир Кочетков (Positive Technologies) говорили об усложнении угроз, растущих уязвимостях всего и вся, целенаправленных атаках, «опасном» IoT и других горячих трендах.

Начавшийся разговор о том, как противостоять угрозам, был продолжен во второй секции под модерацией Владимира Кочеткова (Positive Technologies), где технологии защиты стали уже главной темой.

Здесь выступили ведущие разработчики решений для ИБ: Дмитрий Самойленко (ESET), Олег Файницкий (Oracle), Максим Милов (Comparex), Яков Александрин (ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ), Дмитрий Иванов (Доктор Веб), Дмитрий Попович (Cezurity).

Параллельно технологической секции в соседнем зале Евгений Царев провел мастер-класс по практике судебных разбирательств в сфере ИБ.

После обеда Илья Шабанов представил свежую аналитику Anti-Malware по растущим рынкам IdM и PAM, Александр Еремеев (Ростовский НТЦ ФГУП «НПП «Гамма») рассказал о том, как предотвратить утечки информации через технические каналы, Николай Мисник (РЭАЦ Эксперт) помог разобраться в новых штрафах за нарушение закона в сфере защиты персональных данных.

Кульминацией конференции стала финальная дискуссия. На ней участники обобщили инсайты и сформулировали ТОП-10 проблем ИБ по версии ростовского ИБ-сообщества.

«Ростовских специалистов волнуют больше всего довольно общие темы: как обучить людей, обосновать бюджет и сэкономить. Затем уже - новые угрозы» - отметил модератор Илья Шабанов.