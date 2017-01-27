Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017 09:00
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
Стратегический партнер саммита – Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии».
По вопросам участия в мероприятии обращайтесь в пресс-службу саммита kkrupenchenkova@redenex.com или по телефону +7 495 780 7198
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017 08:55 \\ Обсудить ()
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол "Изме-нения в пакете антитеррористических законов"
Выставки \\ 24.01.2017 19:21 \\ Обсудить ()
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"
Выставки \\ 20.01.2017 08:37 \\ Обсудить ()
В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017 14:40 \\ Обсудить ()
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016 13:51 \\ Обсудить ()
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016 13:07 \\ Обсудить ()
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016 10:08 \\ Обсудить ()
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
ТБ Форум 2017: Кейс-стади и проекты по безопасности на объектах РусГидро, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Башнефть
Выставки \\ 06.12.2016 21:19 \\ Обсудить ()
В рамках ТБ Форума 2017 руководители служб безопасности поделятся практическим опытом и обсудят современные технологии для обеспечения комплексной безопасности
ТБ Форум 2017: Заместитель главы администрации Волгограда расскажет о подготовке города к ЧМ 2018
Выставки \\ 30.11.2016 13:07 \\ Обсудить ()
7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 пройдет конференция «Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
6-ой ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА» успешно прошел в Екатеринбурге
Выставки \\ 24.11.2016 09:11 \\ Обсудить ()
Главное мероприятие года по вопросам комплексной безопасности бизнеса 16-17 ноября объединило 146 директоров, специалистов и экспертов по безопасности. Как отметил Константин Сергеев, руководитель НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», форум с каждым годом расширяет рамки и собирает все больше настоящих энтузиастов и соратников в сфере безопасности. Для организаторов очень важна атмосфера ФОРУМа «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА», которая в первую очередь зависит от самих участников, их активности, готовности делиться своими профессиональными секретами и опытом, расширять свой круг деловых контактов. В этом году впервые в программу Форума включена работа круглых столов, что в полной мере позволило организовать включенность всех участников.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд