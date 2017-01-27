Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику

Выставки \\ 27.01.2017 09:00

30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.

В рамках работы саммита участникам будут презентованы новейшие мировые решения по внедрению и управлению «умной» энергетикой, интеллектуальные цифровые системы и технологии использования данных, а также перспективы их использования в России. Так, программа Smart Energy Summit будет разделена на два практических блока: SmartCity/SmartHome, где будут обсуждаться особенности использования технологий «умный» дом и «умный» город, а также блок SmartIndustry/SmartBuilding, посвященный использованию «умной энергетики» в промышленности, зданиях и объектах социальной инфраструктуры, таких как «умная» школа или«умный» заводи другое.

Впервые в России будет поднят вопрос об интеграции Интернета Всего (IoE) в промышленность, бизнес, город, а также возможности и риски, которые он представляет для общественной и частной жизни людей. В данном блоке эксперты обсудят вопросы повышения безопасности при оптимизации сервисных затрат предприятий и сбора информации для BigData.

Одной из ключевых тем саммита станет вопрос привлечения инвестиций для реализации проектов в области «умной» энергетики. Мировые эксперты-практики расскажут об особенностях управления финансовыми ресурсами в условиях новых бизнес-моделей и об источниках инвестиций для реализации проектов в данной отрасли: государственные бюджеты и фонды, банки, финансовые структуры вендоров.

Кроме того, в рамках Smart Energy Summit будут обсуждены такие важные темы, как:

• Распределенная генерация и когенерация

• Цифровое управление энергетикой

• Технологии Blockchain

• «Туманные» вычисления для «умных» городов

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для социальной инфраструктуры в городах

• Энергонакопители

•Умные контракты

В рамках саммита участников ждут различные форматы обмена информацией, такие как технологические воркшопы, выставка в формате Digital, инвестиционный энергетический форум, инновационные диалоги, презентация мировых трендов в области «умной» энергетики.

Организатором Smart Energy Summit выступает российско-британский проект Redenex, успешно реализующий свою деятельность на территории России и Европы с 2012 года.

Стратегический партнер саммита – Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии».

Подробная информация о саммите на сайте http://smartenergysummit.ru/

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь в пресс-службу саммита kkrupenchenkova@redenex.com или по телефону +7 495 780 7198