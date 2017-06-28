Роман Чаплыгин, PwC, одержал победу во втором сезоне «Кибербаталий» — совместного ...
Роман Чаплыгин, PwC, одержал победу во втором сезоне «Кибербаталий» — совместного проекта ГК InfoWatch, Фонда Сколково и ассоциации BISA
Выставки \\ 28.06.2017 14:42
Москва, 28 июня 2017 года. — В финале второго сезона проекта «Кибербаталии» встретились Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, и Фарит Музипов, руководитель проекта по информационной безопасности Российского экспортного центра, эксперт ассоциации BISA. Эксперты обсудили трансформацию подходов к обеспечению информационной безопасности в контексте цифровизации государства, бизнеса и общества.
По словам участников дискуссии, с цифровой трансформацией большинства процессов у организаций появилась потребность в технологическом обеспечении мобильности сотрудников, возможности оперативно получать необходимую информацию для принятия решений. В итоге усложняются процессы создания технологий — разработки, внутренней логики, внедрения, одновременно становясь проще и доступнее в использовании для потребителей, добавил Роман Чаплыгин. Эксперт отметил, что такие технологические изменения приводят к изменению ландшафта угроз, и главной задачей отрасти информационной безопасности становится формирование у пользователей правильной модели поведения — кибергигиены.
Фарит Музипов считает, что зрелость цифровых технологий приведет к невостребованности многих актуальных сегодня компетенций. Он также добавил, что прогресс всегда оплачивается за счет рядовых пользователей.
По словам Романа Чаплыгина, парадигма всеобщей открытости в Интернете постепенно меняется в сторону увеличения числа запросов на обеспечение анонимности, конфиденциальности персональных данных в сети, которые поступают как от граждан, так и от юридических лиц.
Основным драйвером цифровой трансформации эксперты назвали коммерческий сектор, в то время как государство должно оставаться регулятором этого процесса, считают они.
В финальном «поединке» 63% зрителей проголосовали за победу Романа Чаплыгина, PwC. Лучшим ведущим сезона по версии зрителей стал модератор финальной встречи Сергей Золотухин, Group-IB — он станет модератором одной из секций юбилейной десятой международной конференции BIS Summit, которая пройдет 22 сентября 2017 года в Москве.
Второй сезон образовательного проекта «Кибербаталии», организованного ГК InfoWatch, Фондом Сколково и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), проходил с 28 марта по 23 июня 2017 года. Участниками проекта были эксперты ГК InfoWatch, Лаборатории Касперского, PwC, Softline, Solidsoft, Staffcop, Ассоциации BISA.
Проект проходил при информационной поддержке Экспертного центра электронного государства (D-russia.ru), журналов RUБЕЖ (генеральный информационный партнер), PC Magazine/RE, Системный администратор, БИТ, Банковское обозрение, NBJ-Национальный Банковский Журнал, Аналитический банковский журнал, а также интернет-порталов ICT-Online.ru, spbIT.ru, 12NEWS.ru, ISO27000.ru (защита-информации.su), SecAndSafe.ru, sec4all.net (Безопасность для всех).
Ознакомиться со всеми встречами второго сезона «Кибербаталий» можно на сайте ГК InfoWatch.
Справка
Первый сезон «Кибербаталий» проходил летом 2016 года. Его участниками стали компании из IT-кластера Сколково. За судьбой проекта в прямом эфире следили жители 50 городов из 15 стран мира. Финал «Кибербаталий» состоялся 31 августа. Награждение победителей прошло на площадке «Кибербаталий» в рамках XI Международной конференции BIS Summit 2016.
Ассоциация по вопросам защиты информации (Business Information Security Association — BISA) объединяет профессионалов в области информационной безопасности, руководителей бизнес подразделений, представителей регуляторов и других специалистов, заинтересованных в развитии информационной безопасности в России и мире.
Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.
ГК InfoWatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно демонстрирует рост продаж своих продуктов и решений, являясь лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Глобальная сеть PwC объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах.
«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них важно.
Softline — лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям.
StaffCop — российское программное решение для контроля событий информационной среды и каналов передачи данных, фиксации, анализа, блокировки и оповещения об опасной и непродуктивной деятельности.
SolidSoft — компания, создающая продукты по защите веб-приложений. Компания была выделена в независимую из компании SolidLab в 2014 году. Участник кластера информационных технологий инновационного центра «Сколково». Флагманский продукт компании — интеллектуальный межсетевой экран уровня приложений SolidWall.
Текст новости доступен по ссылке: https://www.infowatch.ru/presscenter/news/17998
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