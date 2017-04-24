Профилактика терроризма за столом переговоров – о гуманитарных методах борьбы с ...
Профилактика терроризма за столом переговоров – о гуманитарных методах борьбы с угрозами расскажут на специализированном форуме
Выставки \\ 24.04.2017 14:04
24-26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Впервые здесь будет представлено направление гуманитарной безопасности.
По замыслу организаторов, площадка погрузит посетителей в ситуацию борьбы с международными угрозами не силовыми, а гуманитарными методами. Профилактика угроз и борьба с существующими террористическими угрозами может эффективно проводиться и за столом переговоров.
Участники площадки смоделируют работу Контртеррористического комитета (КТК) Совета безопасности ООН, примерив на себя роли представителей разных стран, входящих сегодня в КТК: Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, США, Франции, Боливии, Египта, Италии, Казахстана, Сенегала, Украины, Уругвая, Швеции, Эфиопии, Японии.
Желающие смогут занять за столом место любой страны, получить документы с повесткой дня на фирменных бланках КТК СБ ООН, сфотографироваться с символикой, подготовить короткую речь на заявленную тему. К примеру, планируется обсуждение мер безопасности на спортивных мероприятиях или вопросов поддержки западным блоком терроризма на Ближнем Востоке. Участники смогут выступить в дебатах, доказывая свою точку зрения, поспорить с оппонентами и проголосовать за решение. Таким образом, гости полностью погрузятся в атмосферу работы глобальной организации по решению антитеррористических вопросов.
Кроме того, посетителям будет представлен проект Посольства Мира Красноярского края, открытого 31 марта 2015 года письмом Ман Хи Ли, председателем Международной волонтерской организации HWPL о провозглашении мира и прекращении войн.
К слову, Василий Никуленков, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска, официально утвержден в должности Посла мира Красноярска. Соответствующий сертификат был отправлен из Сеула в июле 2015 года. Миротворческие проекты Школы публичной дипломатии Красноярска были высоко оценены представителями мирового сообщества и ООН.
Узнать подробности и присоединиться к проекту можно будет с 24 по 26 мая на XIII Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор». Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».
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