Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий

Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий

Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий

Выставки \\ 07.04.2017 09:54

В ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России 19 апреля состоится Межведомственная научно-практическая конференция «СПЕЦ-информационные технологии».

   Информационная безопасность и технологии рассматриваются сегодня в качестве национального стратегического ресурса, одной из основ оборонной и экономической мощи и обеспечения безопасности государства. Около 250 представителей предприятий и организаций, IT-компаний обсудят роль и место информационных технологий в сфере обеспечения деятельности органов охраны правопорядка и других силовых структур России.

   В конференции «СПЕЦ-информационные технологии» примут участие представители заинтересованных подразделений МВД России, федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время 44 компании заявили о намерении принять участие в конференции и высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. В их числе: ЗАО НПФ «Сигма», ПАО «Микрон», ФГУП «НТЦ «Атлас», ООО «АСТРАКОМ», ООО "БалтИнфоКом", ПАО "ИНЭУМ им. И.С.Брука", АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина (НИИАА), ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

   В рамках научно-деловой части программы конференции выступят с докладами представители 33 организаций. Среди них: Генеральный директор ООО «АМПЕРСЕНД», кандидат физико-математических наук Ю.А.Каламбет, Главный инженер проекта ООО «М Софт» Группы компаний «МАСКОМ» А.А.Семин, доцент кафедры Теоретические основы радиотехники института Радиоэлектроники и информационных технологий Уральского университета имени первого Президента Б.Н.Ельцина А.С.Лучинин и многие другие специалисты в области ИТ.

   Так, начальник НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» МВД России, полковник внутренней службы А.Ю.Романов представит доклад об информационных сервисах, используемых в МВД России. Уникальный комплекс средства связи, не имеющий аналогов в России, презентует Главный конструктор направления КТН компании ЗАО "Руспром" Н.И. Козачок. О новом решении по автоматизации секретного делопроизводства, разработанного ООО "ЦНТ" Импульс", расскажет его Генеральный директор А.А.Киреев. Генеральный директор компании «АйТи БАСТИОН» А.А. Новожилов выступит с информацией о мерах безопасности для защиты конфиденциальных данных.

   Профессионалы обсудят возможность практического применения научных достижений в деятельности силовых структур.

   Экспозиционная часть мероприятия будет представлена российскими предприятиями, предоставляющими услуги в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Новейшие разработки на стендах продемонстрируют 27 компаний: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании», ООО «Взгляд», АО «Системы управления», ООО «Анна», АО «Группа Защиты-Ютта», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ЗАО «Руспром», ООО "Системный Дом "Деловые партнеры", ЗАО "Полимедиа", ООО «Специальный технологический центр» и ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК», ООО "Сигнум - С" и другие.

   Организатором конференции является Федеральное казенное учреждение «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ НПО «СТиС» МВД России), устроитель – ЗАО «ОВК «БИЗОН».

   Мероприятие пройдет по адресу: г.Москва, ул. Пруд Ключики д.2 (ФКУ НПО «СТиС» МВД России).

   Приглашаем специалистов принять участие в конференции.

   По вопросам участия обращаться в дирекцию спецпроектов и конференций ЗАО «ОВК «БИЗОН»; +7(495) 937 40 81 доб. 222; е-mail: leonid@b95.ru; Матяш Леонид Ильич.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Пресс-служба выставки «Интерполитех»

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