Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Выставка проходит при поддержке Совета министров Республики Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, а также Ассоциации «Транспортная Безопасность».Дата проведения: 16-18 ноября 2017 года.Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50 Гостиница «Ялта — Интурист».«РусГард» стенд №14

RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017 Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ( ) Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.