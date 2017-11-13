Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Выставки \\ 13.11.2017 12:52 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».

Выставка проходит при поддержке Совета министров Республики Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, а также Ассоциации «Транспортная Безопасность». 

Дата проведения: 16-18 ноября 2017 года. 

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50 Гостиница «Ялта — Интурист». 

«РусГард» стенд №14 
http://www.rgsec.ru/news/news-111.html
 

Новости Выставки

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Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017 17:15 \\ Обсудить ()

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ()

Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Выставки \\ 09.11.2017 10:41 \\ Обсудить ()

21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

Выставки \\ 08.11.2017 12:40 \\ Обсудить ()

2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности

Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Выставки \\ 07.11.2017 17:04 \\ Обсудить ()

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности

СКУД 2018: на переднем крае технологий

СКУД 2018: на переднем крае технологий

Выставки \\ 07.11.2017 16:26 \\ Обсудить ()

25 октября 2017 года в столичном event-холле «Инфопространство» прошла вторая международная конференция — СКУД 2018. Организатор мероприятия — компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля доступа.

Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Выставки \\ 07.11.2017 09:43 \\ Обсудить ()

О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017 11:53 \\ Обсудить ()

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ

Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ

Выставки \\ 02.11.2017 14:22 \\ Обсудить ()

Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.

Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

Выставки \\ 01.11.2017 20:46 \\ Обсудить ()

16 ноября в столице ХМАО пройдет открытая конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году пять стран (26 городов).

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

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