«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

Выставки \\ 17.11.2017 11:21

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.

«Помощь на дороге» – это система безопасного вождения, которой будут оборудованы все новые автомобили Hyundai и Genesis. Если водитель столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, из-за которых он не может дальше продолжать движение (прокол шины, неисправность замка дверей, нехватка топлива), ему достаточно нажать кнопку SOS, чтобы связаться с оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Пользователь получит подробные инструкции в зависимости от ситуации, и ему будет выслана соответствующая помощь. Геолокация автомобиля передается интернет-провайдеру «Российское Автомобильное Товарищество» (РАТ).

«Этот проект повысит удобство управления автомобилем и безопасность наших клиентов. «Помощь на дороге» поможет водителям сохранить свою мобильность. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в полной безопасности на дороге и чувствовали себя при вождении защищенно», – заявил директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Помощь на дороге» будет доступна с 1 ноября 2017 года.

Подробнее о системе расскажут представители АО «ГЛОНАСС» и РАТ – Сергей Оксенюк и Дмитрий Блехер.

Сергей Оксенюк – менеджер проектов АО «ГЛОНАСС». Дмитрий Блехер – директор по развитию информационных технологий и информационной безопасности РАТ.

Тема доклада спикеров «От безопасности к комфорту: проект АО «ГЛОНАСС» и РАТ – услуга «Помощь на дороге».

Connected Car Summit – единственный в СНГ форум, посвященный инновационным технологиям в автомобильной промышленности. В этом году он соберет уникальных спикеров, людей действия и инновационного мышления, создателей нового времени и новых ценностей.

Connected Car Summit проведёт компания Smile-Expo совместно с НП «ГЛОНАСС» при поддержке НТИ «Автонет», а также инновационного партнёра – АО «РВК», специального партнёра – ПАО «Ростелеком», официального партнёра – «Яндекс.Авто», партнёра – АО «НИИМА «Прогресс».

Посмотреть программу и зарегистрироваться на Connected Car Summit.

Новости Выставки

Архив RSS
“Код информационной безопасности” направляется в Пермь

“Код информационной безопасности” направляется в Пермь

Выставки \\ 17.11.2017 10:20 \\ Обсудить ()

23 ноября в Перми в КДЦ “Мотовилиха” пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности “Код ИБ”

Казань в безопасности

Казань в безопасности

Выставки \\ 17.11.2017 09:14 \\ Обсудить ()

Какими увидели главные тренды эксперты казанского “Кода ИБ” - читайте в нашем отчете.

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Выставки \\ 17.11.2017 08:58 \\ Обсудить ()

17-18 ноября в Иннополисе перед руководителями бизнеса со всей России выступят 18 экспертов по цифровизации бизнеса.

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ

Выставки \\ 13.11.2017 13:59 \\ Обсудить ()

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Выставки \\ 13.11.2017 12:52 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017 17:15 \\ Обсудить ()

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ()

Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Выставки \\ 09.11.2017 10:41 \\ Обсудить ()

21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

Выставки \\ 08.11.2017 12:40 \\ Обсудить ()

2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности

Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Выставки \\ 07.11.2017 17:04 \\ Обсудить ()

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

вверх