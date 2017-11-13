«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

Выставки \\ 17.11.2017 11:21

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.

«Помощь на дороге» – это система безопасного вождения, которой будут оборудованы все новые автомобили Hyundai и Genesis. Если водитель столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, из-за которых он не может дальше продолжать движение (прокол шины, неисправность замка дверей, нехватка топлива), ему достаточно нажать кнопку SOS, чтобы связаться с оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Пользователь получит подробные инструкции в зависимости от ситуации, и ему будет выслана соответствующая помощь. Геолокация автомобиля передается интернет-провайдеру «Российское Автомобильное Товарищество» (РАТ).

«Этот проект повысит удобство управления автомобилем и безопасность наших клиентов. «Помощь на дороге» поможет водителям сохранить свою мобильность. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в полной безопасности на дороге и чувствовали себя при вождении защищенно», – заявил директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Помощь на дороге» будет доступна с 1 ноября 2017 года.

Подробнее о системе расскажут представители АО «ГЛОНАСС» и РАТ – Сергей Оксенюк и Дмитрий Блехер.

Сергей Оксенюк – менеджер проектов АО «ГЛОНАСС». Дмитрий Блехер – директор по развитию информационных технологий и информационной безопасности РАТ.

Тема доклада спикеров «От безопасности к комфорту: проект АО «ГЛОНАСС» и РАТ – услуга «Помощь на дороге».

Connected Car Summit – единственный в СНГ форум, посвященный инновационным технологиям в автомобильной промышленности. В этом году он соберет уникальных спикеров, людей действия и инновационного мышления, создателей нового времени и новых ценностей.

Connected Car Summit проведёт компания Smile-Expo совместно с НП «ГЛОНАСС» при поддержке НТИ «Автонет», а также инновационного партнёра – АО «РВК», специального партнёра – ПАО «Ростелеком», официального партнёра – «Яндекс.Авто», партнёра – АО «НИИМА «Прогресс».

Посмотреть программу и зарегистрироваться на Connected Car Summit.