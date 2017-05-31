Первый научно-технический форум Росгвардии состоялся

Выставки \\ 31.05.2017 12:10

С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области Росгвардия совместно с МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».

В мероприятии приняли участие спецподразделения Росгвардии и МВД России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, представители силовых ведомств, связанных с обеспечением безопасности государства, специалисты ведущих отечественных предприятий и организаций.

Руководители федеральных и региональных органов власти посетили выставку. На открытии выставки, которое состоялось 25 мая, присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, а также представители различных ведомств, обеспечивающих безопасность граждан нашей страны, разработчики и производители вооружения и специальной техники.

Высокие гости и должностные лица осмотрели образцы средств химической и иной защиты, новое стрелковое вооружение и морскую технику.

Специально для аккредитованных журналистов был организован пресс-подход. Давая оценку экспозициям, Дмитрий Рогозин пояснил, что Росгвардия нуждается в технике и оснащении, которое подходит под конкретные задачи, стоящие перед ведомством.

«Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы», – подчеркнул вице-премьер.

Показ продукции на полигоне позволяет представить полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и техники и произвести оценку показателей их работы.

Об этом сказал и директор Росгвардии Виктор Золотов. Генерал армии выразил уверенность, что выставка станет важным шагом на пути повышения эффективности отечественного оборонно-промышленного комплекса, будет активно способствовать выполнению Росгвардией и другими министерствами и ведомствами задач по обеспечению безопасности государства и его граждан.

«Самое важное на этой выставке то, что разработчики и покупатели общаются напрямую между собой, то есть возможность увидеть все эти изделия не на бумаге, а воочию, дать им оценку, и после апробации эти изделия будут поставляться в войска», - отметил Виктор Золотов.

Выставка собрала 276 ведущих отечественных предприятий, работающих по государственному оборонному заказу: вооружению и средствам охраны, системам радиосвязи, инженерным средствам и транспорту, морской и авиационной технике.

Демонстрируемая продукция была представлена на 12 различных тематических кластерах. Основные из них посвящены вооружению и средствам охраны, системам радиосвязи, инженерным средствам и транспорту, морской и авиационной технике - это более 60 единиц военной и специальной техники, свыше 50 видов стрелкового оружия, различные боеприпасы и прицельные комплексы, новейшие системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, специальная радиоэлектроника и многое другое.

Научно-технический форум представил более полутора тысяч новейших образцов военной техники и вооружения.

К новинкам присматривались специалисты, которых собралось около 2,5 тысяч человек. На огромном полигоне, где были собраны самые передовые новинки, глаза разбегались даже у бывалых силовиков.

Так, холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые продемонстрировал комплекс автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей «Полет-1», средство защиты авто- и бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств «Игла», а также «Солярис-кейс» - новое поколение переносной аппаратуры для подавления радиосигналов в широком диапазоне частот.

АО «Омский НИИ приборостроения» представил возимые и носимые радиостанции КВ/УКВ-диапазона, систему связи стандарта TETRA, а также радиокомплексы на базе автотехники. В частности, представители Росгвардии смогли ознакомиться с командно-штабной машиной звена «батальон-бригада» и специальной разведывательной машиной, предназначенной для поиска и идентификации наземных (надводных) целей, в том числе в движении, в любых погодных условиях, вне зависимости от времени суток.

Концерн «Техмаш» презентовал новый кумулятивно-фугасный заряд (КФЗ) для использования в спасательных операциях и работах по ликвидации техногенных катастроф. Построенный по тандемной схеме КФЗ предназначен для разрушения кирпичных, каменных и бетонных преград, металлических конструкций.

Концерн "Калашников", крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, представил новую снайперскую самозарядную винтовку в калибре 338. Модульная высокоточная винтовка может применяться в любых погодных условиях, при стрельбе на дальности до 1500 м.

АвтоВАЗ представил ударно-разведывательный автомобиль УРА для Росгвардии. Это двухместное багги имеет длину 3,6 метра, в основе его конструкции — пространственный каркас, обшитый стеклопластиковыми панелями. Машина оснащается 1,6-литровым мотором ВАЗ-21126 мощностью 98 л. с. Дорожный просвет багги составляет 300 мм.

Схожие по концепции багги «Чаборз», также построенной с использованием узлов и агрегатов серийных автомобилей «Лада», показала в деле инструкторская группа под руководством помощника Главы Чеченской Республики, первого заместителя начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова. Уникальная разработка - багги "Чаборз" по оценке специалистов намного превосходят зарубежные аналоги известных фирм, и прекрасно зарекомендовал себя в самых сложных условиях.

Были представлены несколько новых моделей специальной техники «Группы ГАЗ». Это, например, передвижной пункт управления беспилотными летательными аппаратами на базе фургона «Газель Некст», предназначенный для поиска объектов, мониторинга и контроля обстановки и других подобных задач.

Фирма "АНКАД" презентовала блок криптографической защиты информации "БКЗИ-А" и его модификацию "БКЗИ-АМ", предназначенные для обеспечения безопасной передачи управляющей информации в радиоканалах управления системы подвижной спутниковой связи.

Холдинг «Швабе» (входит в СоюзМаш России) показал прицельную, наблюдательную и лазерную технику.

Машину разминирования "Уран-6", который еще называют робот-сапер, показало в действии ОАО «766 УПТК».

На водном кластере компания АО «Риф» демонстрировала катер «Риф 75». Благодаря особой конструкции корпуса катер соответствует европейским стандартам габаритных перевозок и используется в качестве спасательного, патрульного катера.

25 и 26 мая проходили дни закрытого показа для специалистов силовых структур. 27 мая был открытый день выставки, в который экспоненты провели демонстрационные показы для всех желающих. Технику представили в условиях практического применения.

В ходе показа спецподразделения Росгвардии, в том числе ОМОНа, СОБРа, центра специального назначения «Витязь», отряда специального назначения «Пересвет» Центрального округа Росгвардии, подразделений специального назначения Управления Росгвардии по Чеченской Республике продемонстрировали зрителям тактическую стрельбу штурмового подразделения, задержание преступников и освобождение заложников, находящихся в автотранспорте, отражение нападения бандитов на блокпост и другие элементы специальной подготовки.

Все желающие смогли познакомиться с образцами вооружения и техники, а также пострелять из некоторых видов стрелкового оружия. Выставку в этот день посетило 4,5 тысяч человек.

Мероприятие освещали более 250 журналистов от 184 СМИ.

В ходе демонстрации участники представили только действующие натурные образцы (изделия, комплексы, технику) в режиме реального применения в полевых условиях. Выставка в действии обещает по праву стать основной отраслевой коммуникационной площадкой, где поставщики имеют уникальную возможность представить продукцию и услуги своих компаний непосредственно заказчикам.

Итогом научно-технического форума станут контракты на поставку вооружения. Как сообщил начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, "наиболее перспективные образцы будут отобраны для апробации в войсках. После того как специалисты Росгвардии оценят качество предлагаемой продукции, она поступит на вооружение в ведомство".