Открыта запись на курсы Учебного центра для проектировщиков и монтажников ...

Выставки \\ 19.12.2017 10:10

Специалисты по проектированию и установке систем безопасности вновь смогут получить дополнительное профессиональное образование непосредственно на выставке Securika Moscow 2018, которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 года.

Запись на курсыуже открыта. До 19 февраля 2018 года действует специальная цена.

В 2018 году Учебный центр для проектировщиков и монтажников систем безопасности предлагает обучающие курсы и курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

проектирование систем IP-видеонаблюдения;

«Умный дом» на основе технологии KNX;

интеграция систем ОПС в сеть KNX;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Обучающие программы проводят высококвалифицированные специалисты и тренеры на базе оборудования производителей НВП Болид, Smartec и ESSER by Honeywell .

По итогам прохождения программы вы получаете официальный документ (удостоверение о повышении квалификации, квалификационный аттестат или сертификат (свидетельство) об окончании курса).

Преимущества обучения на выставке Securika Moscow:

максимально эффективное использование времени– возможность одновременно посетить выставку, увидеть новинки и последние технические достижения в сфере безопасности и получить дополнительное профессиональное образование;

минимальная стоимость обучения, доступная только во время выставки;

полное отсутствие рекламы и практическая направленность всех программ.

Обратите внимание:

дополнительная скидка на курсы действует при оплате до 19 февраля 2018 года

запись на курсы закрывается 13 марта 2018 года

количество человек в группах ограничено

некоторые программы проходят одновременно, но в разных залах







Подробное описание курсов, стоимость и расписание вы можете найти на нашем сайте по ссылке.

Ждем вам на выставке Securika Moscow 2018!