Открыта запись на курсы Учебного центра для проектировщиков и монтажников ...
Открыта запись на курсы Учебного центра для проектировщиков и монтажников систем безопасности в рамках выставки Securika Moscow 2018
Выставки \\ 19.12.2017 10:10
Специалисты по проектированию и установке систем безопасности вновь смогут получить дополнительное профессиональное образование непосредственно на выставке Securika Moscow 2018, которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 года.
Запись на курсыуже открыта. До 19 февраля 2018 года действует специальная цена.
В 2018 году Учебный центр для проектировщиков и монтажников систем безопасности предлагает обучающие курсы и курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
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проектирование систем IP-видеонаблюдения;
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«Умный дом» на основе технологии KNX;
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интеграция систем ОПС в сеть KNX;
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монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Обучающие программы проводят высококвалифицированные специалисты и тренеры на базе оборудования производителей НВП Болид, Smartec и ESSER by Honeywell .
По итогам прохождения программы вы получаете официальный документ (удостоверение о повышении квалификации, квалификационный аттестат или сертификат (свидетельство) об окончании курса).
Преимущества обучения на выставке Securika Moscow:
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максимально эффективное использование времени– возможность одновременно посетить выставку, увидеть новинки и последние технические достижения в сфере безопасности и получить дополнительное профессиональное образование;
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минимальная стоимость обучения, доступная только во время выставки;
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полное отсутствие рекламы и практическая направленность всех программ.
Обратите внимание:
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дополнительная скидка на курсы действует при оплате до 19 февраля 2018 года
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запись на курсы закрывается 13 марта 2018 года
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количество человек в группах ограничено
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некоторые программы проходят одновременно, но в разных залах
Подробное описание курсов, стоимость и расписание вы можете найти на нашем сайте по ссылке.
Ждем вам на выставке Securika Moscow 2018!
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