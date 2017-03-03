Открыта регистрация на конференцию для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017

Выставки \\ 03.03.2017 16:18

Мы приглашаем вас принять участие в Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.

PROIPvideo – это знаковое событие в сфере систем безопасности, которое объединит на одной площадке слушателей и докладчиков одной целью - создать успешный проект видеонаблюдения, начиная с выбора проектного решения и заканчивая периферийным оборудованием и построением СКС.

Мы организовали не просто отраслевое мероприятие, а создали новый формат для расширения коммуникативных возможностей. Темы докладов и тезисов задают направление для разговоров, но вы можете непосредственно повлиять на содержание выступлений. Оставить вопрос или пожелания к содержанию каждого доклада можно на странице конференции. Учитываются все пожелания.

Вас ждут 8 авторитетных спикеров, ведущих технических экспертов, 5 часов исключительно информативных выступлений без маркетинга и 8 лидеров отраслевых направлений видеонаблюдения и IT, таких как Axis, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, AlliedTelesis, Hyperline.

В процессе конференции вы узнаете о:

Новых технологиях в видеонаблюдении,

Способах оптимизации стоимости проекта,

Представлении о правильном построении систем,

Выборе качественного оборудования,

Преимуществах использования высокотехнологичных решений.

Ознакомиться подробнее с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете здесь