Открыта аккредитация журналистов для освещения выставки «Выстрел 2017!»

Выставки \\ 05.09.2017 11:59

Уважаемые журналисты, фотографы и видеоблогеры! Ждем вас 9 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на выставке «Выстрел 2017!» – первом мероприятии в России, посвященном многообразному миру спортивной стрельбы. День города – это повод отлично провести время всей семьей, а выставка «Выстрел 2017!» даст вам возможность сделать эти осенние выходные интересными и запоминающимися.

Генеральным партнером выставки «Выстрел 2017!» выступает Федерация практической стрельбы России, партнером мероприятия является Центральный Спортивный Клуб Армии.

Среди участников выставки: Парк «Патриот», «Профессиональные стрелковые тренажеры», LASERKIDS, LASERWAR, «Фан Лазер клуб», «Второй фронт», «Взрывная магия», «ПРОШАР», «Полигон», «Партизан», «Мир сейфов», PYRAMEX, Gato, Ltd, Тульский государственный музей оружия и ОАО «Тульский оружейный завод».

На выставке каждый журналист получит возможность не только снять интересный сюжет или написать яркую статью о стрельбе, но и сможет попробовать свои силы в стрельбе из лука и арбалета, а также принять участие в жарких игровых схватках страйкбола, лазертага и файертага. Для журналистов мы устроим отдельное соревнование, а самых метких представителей СМИ ждут призы.

Также все посетители и журналисты смогут познакомиться с японским искусством стрельбы из лука – кюдо. Это не просто стрельба по мишени, а красивый ритуал, который стоит увидеть своими глазами. На выставке также будут представлены оружие и экипировка от лучших производителей стрелкового инвентаря и военные экспозиции.

Своим спортивным мастерством на открытых уроках и показательных выступлениях с посетителями выставки поделятся сотрудники специальных подразделений различных силовых ведомств и профессиональные спортсмены – призеры и чемпионы мира, Европы и России по стрельбе. Для журналистов будут организованы пресс-конференции, автограф и фотосессии с представителями бизнеса и звездами спорта.

Все желающие также смогут стать участниками деловой программы выставки «Выстрел 2017!», где будут обсуждаться вопросы и аспекты российского законодательства в области приобретения и безопасного владения гражданским огнестрельным оружием для спорта, охоты и самообороны. Посетители и гости выставки получат возможность узнать о квалифицированном обращении с огнестрельным оружием и различных направлениях стрелковых видов спорта.

Адрес: КВЦ «Сокольники»: Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1, павильон 7А

Сбор представителей СМИ: 9 и 10 сентября в 12:30

Для аккредитации обращаться:

Наталья Юхарева

Тел.: +7-915-498-19-03

E-mail: yukhareva@mail.ru