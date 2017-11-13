Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!

Выставки \\ 23.11.2017 14:37

22 ноября открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017 в Москве, в Сокольниках. Впервые форум проходит три дня, чтобы участники и посетители смогли уделить достаточно внимания друг другу.

Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября: http://on.all-over-ip.ru/go

Вся программа: https://www.all-over-ip.ru/programme

Все участники и спикеры: http://on.all-over-ip.ru/2017/partners/

Как проехать: https://www.all-over-ip.ru/contact-us

Что нового в 2017 году?

1. Три дня биометрии. Цвет российской биометрической промышленности впервые собрался на форуме. Коллективный стенд Русского биометрического общества работает все три дня. 24 ноября конференция "Биометрия" прольет свет на вопросы, волнующие менеджеров по закупкам и предпринимателей.

2. Стартапы. Мы собрали 10 стартапов, чтобы усилить инновационное содержание форума. Секция с докладами стартапов работает 22 и 23 ноября для руководителей технологических компаний, специалистов по M&A и развитию бизнеса, инвесторов и директоров по закупкам. Вы узнаете интересные бизнес-идеи. Найдете новое для вашего бизнеса. Договоритесь о партнерстве.

3. CEO Sessions x 2. Саммит предпринимателей и инноваторов расширился на два дня. Вы встретитесь с людьми, которые формируют образ IP-индустрии и двигают ее вперед. Это первые лица ITV | AxxonSoft, IBM, Milestone Systems, TBS Biometrics, Центр Речевых Технологий, Dell EMC, Российско-Британская торговая палата, Малленом Системс и др.

4. Identity Management. Впервые банкиры делятся передовым опытом и говорят о трех аспектах важности IdM для бизнеса: повышение безопасности, снижение операционных издержек, предоставление услуг. Вместе с Банком Санкт-Петербург, ДельтаКредит Банком, СДМ-Банком выступают лучшие российские вендоры систем управления индентификацией в организациях: Identigy, Solar Security, Информзащита, Газинформсервис, NVision Group и др.

5. Исследователи. Эти ребята расскажут, как жечь в цифровой экономике: Frost & Sullivan, J'son & Partners, Baker McKenzie и KPMG. Впервые на форуме выступает такое количество именитых исследователей.

6. Конечные заказчики. Мы сделали шаг вперед, чтобы усилить аудиторию форума конечными заказчиками в интересах экспонентов и спикеров. В этом году ожидаем менеджеров по закупкам и специалистов из транспортной отрасли, промышленности, ритейла и городских администраций.

7. Настоящий умный город. Мы окончательно и бесповоротно перешли от безопасного города к умному. 22 и 23 ноября вы посетите лучшую конференцию по цифровой трансформации и Интернету вещей в контексте умных городов, транспорта и зданий за все годы All-over-IP.

8. ИСБ beyond Security. Как правильно инвестировать в интегрированные системы безопасности? Какую новую ценность дают современные ИСБ? Вот, чему посвящена первая конференция "ИСБ", которую мы создали совместно с dormakaba, Pelco, ITV, ААМ Системз, АРМО-Системы....

9. Партнеры. Большинство конференций имеют своих партнеров из числа высокотехнологичных лидеров: ITV | AxxonSoft, Basler AG, dormakaba, Intra, Dahua, Центр Речевых Технологий. Благодаря их увлеченности и вовлеченности в разработку форума, мы представляем содержание нового уровня.

10. Феерическая программа. 16 залов. Более 130 спикеров. Более 78 часов экспертизы. В докладах отражены растущие тренды: Интернет вещей, биометрия, аппаратное ускорение, нейросети, интегрированные системы безопасности, управление идентификацией, умные города, встраиваемые системы визуализации.