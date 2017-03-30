Отдел «К» рассказал, как борется с кибербандами
Отдел «К» рассказал, как борется с кибербандами
Выставки \\ 30.03.2017 09:38
На форуме “B+S. Технологичный банкинг”, который прошел 23 марта в Екатеринбурге
Традиционно “B+S” открылся дискуссией о трендах с экспертами из самых высокотехнологичных городов нашей страны: Москвы, Иннополиса, Казани и Екатеринбурга. Но самой первой “персоной”, представленной участникам, стал Гепард Фин - талисман форума и лучший друг Кота ИБ.
“Имя “Фин” символично. Фин - в честь финансов. А гепард, являющийся самым быстрым в мире животным, символизирует ту скорость, с которой банки должны меняться в сегодняшней реальности” - сказала Ольга Поздняк, директор форума.
Другим сюрпризом для участников стала премьера созданного эксклюзивно для “B+S” рэпа от культового уральского поэта и музыканта Наума Блика.
Банки стали главной мишенью киберпреступников - бьют тревогу эксперты. Как и от чего защищаться, на секции “Информационная безопасность” рассказали спикеры форума “B+S” Иван Катаев (Лаборатория Касперского) и Сергей Золотухин (Group IB).
Лаборатория Касперского (спонсор секции) представила экспертизу по ключевым ИБ-проблемам банков, в числе которых целевые атаки, DDoS-атаки, мобильные угрозы, программы-вымогатели и т.п. Прозвучали практические рекомендации по обнаружению атак, в том числе, Carbanak - угрозы на миллиард долларов.
Специальный гость форума, представитель отдела “К” ГУ МВД России по Свердловской области (г. Екатеринбург), рассказал о профилактике кибер-преступлений и практике расследований, в том числе, о вкладе наших оперативников в арест деятелей хакерской группировки LURK, ответил на вопросы банкиров и дал свой телефон для связи по инцидентам.
Эксперты сошлись во мнении: успешное расследование - плод совместных усилий правоохранительных органов, ИБ-разработчиков и банковских специалистов.
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