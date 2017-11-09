Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Выставки \\ 09.11.2017 13:50

Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:

Олег Владимирович Лахин, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Сергей Борисович Карязин, заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента пожарной безопасности и гражданской защиты

Дмитрий Владимирович Сахаров, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

Александр Александрович Красилич, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Алексей Валентинович Богданов, заместитель генерального директора Государственного «Эрмитажа»

Елена Владимировна Ублиева, заместитель генерального директора компании «ЭкспоФорум-Интернешнл»

Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург

 

Олег Владимирович Лахин зачитал приветственное слово от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, а Сергей Борисович Карязин – от имени губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Оба губернатора подчеркнули важность проведения выставки для решения задач по обеспечению безопасности во всех сферах жизни и предотвращению современных угроз.

Александр Александрович Красилич отметил, что на выставке широко представлены российские разработки, которые стали достойными аналогами зарубежных решений, а зачастую и превосходят их по техническим характеристикам.

Подтвердил востребованность отечественной продукции и Алексей Валентинович Богданов, который подвёл итоги профессионального конкурса «Эталон безопасности» и наградил победителей и лауреатов памятными дипломами и призами.

В этом году на суд профессиональной конкурсной комиссии было представлено 10 инновационных продуктов в области обеспечения безопасности. Победителями конкурса стали:

  • в номинации «Технические средства обеспечения безопасности»

компания ООО «Т8 Сенсор» с продуктом «Распределённый акустический сенсор «Дунай»;



  • в номинации «Системы охранного телевидения и наблюдения»

компания ООО «Петрум» с продуктом «Ethernet коммутатор с поддержкой PoE+»;



  • в номинации «Системы и средства обеспечения пожарной безопасности» – ООО «Холдинг Гефест» с заявкой «Автономное устройство газового пожаротушения «AMFE JOB».

Лауреатами конкурса стали компании: ООО НПП «Сибирский Арсенал»,
ООО «МАКРОТЕК», ООО «Огнеза», ООО «ТД Евротехпласт»,
ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».

В выставке SecurikaSt. Petersburg 2017 приняли участие 107 компаний из России, Германии, Китая, Тайваня и Украины, в том числе более 30 компаний, никогда ранее не принимавших участие в выставке.

На выставке были представлены охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, решения для защиты информации.

Многие компании представили новинки и обновленные версии уже признанных на рынке продуктов. В их числе – новое поколение систем электронного контроля, защиты и организации доступа с помощью смартфона blueCompact, разработанное компанией Winkhaus, взрывозащищенный гермобокс от компании «Бик-Информ», новые уличные и скоростные купольные IP-видеокамеры BEWARD, представленные торговым домом «Альт-СБ», комбинированные, огнестойкие кабели от компании «ТПД Паритет» и универсальные монтажные кабели от компании «СПКБ Техно», а также другие новые продукты и решения.

За 3 дня выставку посетил 3 831 человек специалисты проектных и монтажных организаций, охранных предприятий, строительных компаний, предприятий оптовой и розничной торговли оборудованием для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, а также специалисты отделов безопасности и противопожарной защиты предприятий различных отраслей. В их числе – представители АО «Ленгидропроект», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОА «Атомэнерго», ГК «Телрос», компания «Яндекс», ООО «Проектсервис»,
ПАО «Сбербанк», АО «Проектный институт №1», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,
ПАО «Банк ВТБ», АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», ГУП «Петербургский метрополитен», ООО «Газпром проектирование», АО «Транснефть-Сибирь», компания «Филип Моррис Ижора», АО «Росжелдорпроект», ПАО «Ижорские заводы»,
ООО «ЛЕНМОНТАЖ», компания «Гарант ПБ», ООО «Петербургтеплоэнерго»,
УК аэропорта «Пулково», ООО «Газпром межрегионгаз», Русский музей,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ГК «ТЕЛРОС», Русский музей, ОАО «РЖД»,
СЗФ ПАО «Мегафон», АО «Петроэлектросбыт», ООО «Тиккурила», ГК «ДОРАДО», ПАО «Вымпелком» (Билайн), ФГУП «Росморпорт», ЗАО «Зенит-Арена» и других компаний.

В рамках деловой программы выставки состоялись:

  • Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности объектов»

  • Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания»

  • Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: практика применения новых технологий». Спонсор конференции: компания
    ITV | AxxonSoft

  • Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»

  • Профессиональный конкурс «Эталон безопасности»

  • Семинары и технические презентации компаний-участников выставки

Мероприятия в рамках деловой программы выставки посетили более 600 человек. Учитывая высокий интерес специалистов к проведенным мероприятиям, деловая программа выставки SecurikaSt. Petersburg 2018 будет еще более насыщенной, что позволит обсудить значительно больший круг актуальных профессиональных вопросов.

27-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg состоится 24–26 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

       

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