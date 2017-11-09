Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017
Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017
Выставки \\ 09.11.2017 13:50
Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:
Олег Владимирович Лахин, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
Сергей Борисович Карязин, заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента пожарной безопасности и гражданской защиты
Дмитрий Владимирович Сахаров, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
Александр Александрович Красилич, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Алексей Валентинович Богданов, заместитель генерального директора Государственного «Эрмитажа»
Елена Владимировна Ублиева, заместитель генерального директора компании «ЭкспоФорум-Интернешнл»
Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург
Олег Владимирович Лахин зачитал приветственное слово от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, а Сергей Борисович Карязин – от имени губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Оба губернатора подчеркнули важность проведения выставки для решения задач по обеспечению безопасности во всех сферах жизни и предотвращению современных угроз.
Александр Александрович Красилич отметил, что на выставке широко представлены российские разработки, которые стали достойными аналогами зарубежных решений, а зачастую и превосходят их по техническим характеристикам.
Подтвердил востребованность отечественной продукции и Алексей Валентинович Богданов, который подвёл итоги профессионального конкурса «Эталон безопасности» и наградил победителей и лауреатов памятными дипломами и призами.
В этом году на суд профессиональной конкурсной комиссии было представлено 10 инновационных продуктов в области обеспечения безопасности. Победителями конкурса стали:
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в номинации «Технические средства обеспечения безопасности» –
компания ООО «Т8 Сенсор» с продуктом «Распределённый акустический сенсор «Дунай»;
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в номинации «Системы охранного телевидения и наблюдения» –
компания ООО «Петрум» с продуктом «Ethernet коммутатор с поддержкой PoE+»;
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в номинации «Системы и средства обеспечения пожарной безопасности» – ООО «Холдинг Гефест» с заявкой «Автономное устройство газового пожаротушения «AMFE JOB».
Лауреатами конкурса стали компании: ООО НПП «Сибирский Арсенал»,
ООО «МАКРОТЕК», ООО «Огнеза», ООО «ТД Евротехпласт»,
ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».
В выставке SecurikaSt. Petersburg 2017 приняли участие 107 компаний из России, Германии, Китая, Тайваня и Украины, в том числе более 30 компаний, никогда ранее не принимавших участие в выставке.
На выставке были представлены охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, решения для защиты информации.
Многие компании представили новинки и обновленные версии уже признанных на рынке продуктов. В их числе – новое поколение систем электронного контроля, защиты и организации доступа с помощью смартфона blueCompact, разработанное компанией Winkhaus, взрывозащищенный гермобокс от компании «Бик-Информ», новые уличные и скоростные купольные IP-видеокамеры BEWARD, представленные торговым домом «Альт-СБ», комбинированные, огнестойкие кабели от компании «ТПД Паритет» и универсальные монтажные кабели от компании «СПКБ Техно», а также другие новые продукты и решения.
За 3 дня выставку посетил 3 831 человек– специалисты проектных и монтажных организаций, охранных предприятий, строительных компаний, предприятий оптовой и розничной торговли оборудованием для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, а также специалисты отделов безопасности и противопожарной защиты предприятий различных отраслей. В их числе – представители АО «Ленгидропроект», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОА «Атомэнерго», ГК «Телрос», компания «Яндекс», ООО «Проектсервис»,
ПАО «Сбербанк», АО «Проектный институт №1», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,
ПАО «Банк ВТБ», АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», ГУП «Петербургский метрополитен», ООО «Газпром проектирование», АО «Транснефть-Сибирь», компания «Филип Моррис Ижора», АО «Росжелдорпроект», ПАО «Ижорские заводы»,
ООО «ЛЕНМОНТАЖ», компания «Гарант ПБ», ООО «Петербургтеплоэнерго»,
УК аэропорта «Пулково», ООО «Газпром межрегионгаз», Русский музей,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ГК «ТЕЛРОС», Русский музей, ОАО «РЖД»,
СЗФ ПАО «Мегафон», АО «Петроэлектросбыт», ООО «Тиккурила», ГК «ДОРАДО», ПАО «Вымпелком» (Билайн), ФГУП «Росморпорт», ЗАО «Зенит-Арена» и других компаний.
В рамках деловой программы выставки состоялись:
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Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности объектов»
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Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания»
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Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: практика применения новых технологий». Спонсор конференции: компания
ITV | AxxonSoft
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Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»
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Профессиональный конкурс «Эталон безопасности»
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Семинары и технические презентации компаний-участников выставки
Мероприятия в рамках деловой программы выставки посетили более 600 человек. Учитывая высокий интерес специалистов к проведенным мероприятиям, деловая программа выставки SecurikaSt. Petersburg 2018 будет еще более насыщенной, что позволит обсудить значительно больший круг актуальных профессиональных вопросов.
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