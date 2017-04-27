Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, ...
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
Выставки \\ 27.04.2017 14:31
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
В ходе заседания были подведены итоги прошедшего мероприятия, а также определен вектор развития форума в 2018 году.
Виктор Озеров, председатель Оргкомитета, председатель Комитета Совета федерации по обороне и безопасности:
"Вот уже более двадцати лет календарь мероприятий специалистов отрасли безопасности начинается с ТБ Форума. Ключевое отраслевое событие завоевало статус самой авторитетной площадки для бизнес-коммуникаций, демонстрации отечественных технических средств безопасности и обмена опытом по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности, объединив вокруг единых целей и задач представителей индустрии и гражданского общества, а также специалистов в области безопасности из России и зарубежных стран".
Сейчас ТБ Форум – это VIP-событие по всем вопросам национальной безопасности, единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи с высокопоставленными руководителями и прямые переговоры о крупных контрактах.
Фокус ТБ Форума сделан на развитии деловых связей между участниками в области реализации программ безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений и продукции.
Члены Оргкомитета подтвердили намерение продолжить успешный опыт проведения конференций по самым актуальным тематикам, а также наметили новые темы для конгресса в 2018 году. Деловая программа Форума 2018 охватит самые "денежные" отрасли и представит интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, массовые мероприятия, промышленность, нефтегаз, энергетика, строительство, ритейл и торговые сети, банки и другие.
Только на ТБ Форуме 2018:
- прямой диалог регуляторов, потребителей и поставщиков
- дискуссии по повестке дня заказчиков
- уникальный состав организаторов, экспертов и докладчиков
- анонс новинок регулирования и обсуждение практики их реализации
- обмен опытом, успехом реализованных проектов и контакты с коллегами других отраслей
Для ТБ Форум 2018 реализуется принцип "только по приглашению". Списки приглашенных определяются кураторами:
- представители потребителей, проектных и монтажных организаций, органов власти и управления различных уровней в приглашаются качестве делегатов;
- ключевые эксперты и референсные персоны привлекаются в качестве докладчиков и модераторов;
- ключевые инженерные и технологические компании - для демонстрации технологий и решений в экспозиции.
"Как председатель Оргкомитета, я рассчитываю, что в результате работы Форума будут выработаны конкретные предложения, которые мы сможем использовать в своей законодательной работе, а в экспозиции Форума будут представлены самые передовые средства обеспечения безопасности, наглядно продемонстрированы реальные возможности и научно-технический потенциал новейших российских разработок," - отметил Виктор Озеров.
Виктор Озеров вручил благодарности за оказанную поддержку и деятельное участие в организации и проведении Форума Руководителю АТЦ СНГ Андрею Новикову, Заместителю директора ФСТЭК России Виталию Лютикову, Начальнику управления ФСТЭК России Дмитрию Шевцову, Исполнительному директору Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" Владимиру Климову, Заместителю директора Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" Игорю Лисовому, Председателю Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрию Галочкину, Вице-президенту компании “ЮБИКС” Максиму Мельничуку, Президенту Национальной палаты инженеров Игорю Мещерину, Научному сотруднику ЦИПБ РАН Алексею Вихряну, Группе компаний Астерос и др.
Получите лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.
Бронируйте участие в 2018 на сайте http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
или обращайтесь к Ольге Иншаковой
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
Форум "Технологии безопасности"
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
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