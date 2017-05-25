Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017

Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017

Выставки \\ 25.05.2017 11:27

Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!

Новости Выставки

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ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков

ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков

Выставки \\ 23.05.2017 17:08 \\ Обсудить ()

Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков

ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков

Выставки \\ 22.05.2017 09:22 \\ Обсудить ()

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.

Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA

Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA

Выставки \\ 19.05.2017 09:48 \\ Обсудить ()

Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.

ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям

ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям

Выставки \\ 17.05.2017 09:53 \\ Обсудить ()

Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

Выставки \\ 12.05.2017 16:01 \\ Обсудить ()

Уважаемые коллеги!

Баку на один день станет столицей информационной безопасности

Баку на один день станет столицей информационной безопасности

Выставки \\ 10.05.2017 11:39 \\ Обсудить ()

25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”

Минские соглашения Кота ИБ

Минские соглашения Кота ИБ

Выставки \\ 10.05.2017 11:36 \\ Обсудить ()

Шифровальщики, DDoS-атаки и несовершенство законодательной базы в области ИБ досаждают белорусским безопасникам не меньше, чем их коллегам на родине Кода ИБ. 20 апреля Кот ИБ (aka Кот ученый) прибыл в Минск со специальной миссией: просвещать, обмениваться опытом и делать сэлфи.

ТБ Форум 2018

ТБ Форум 2018

Выставки \\ 03.05.2017 13:50 \\ Обсудить ()

Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте

Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»

Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»

Выставки \\ 27.04.2017 14:35 \\ Обсудить ()

26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.

Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств

Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств

Выставки \\ 27.04.2017 14:31 \\ Обсудить ()

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".

Статьи

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.

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