Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017

Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!

Минские соглашения Кота ИБ Выставки \\ 10.05.2017 11:36 \\ Обсудить ( ) Шифровальщики, DDoS-атаки и несовершенство законодательной базы в области ИБ досаждают белорусским безопасникам не меньше, чем их коллегам на родине Кода ИБ. 20 апреля Кот ИБ (aka Кот ученый) прибыл в Минск со специальной миссией: просвещать, обмениваться опытом и делать сэлфи.