Выставки \\ 19.05.2017 09:48

Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.

В полуфинальной «битве» он встретился с руководителем Центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергеем Солдатовым. Модератором встречи стал генеральный директор R-Vision Александр Бондаренко, который предложил участникам обсудить так называемый «полураспад знаний» в информационной безопасности. По его словам, динамика развития информационных технологий нарастает, а вместе с ней все стремительнее начинает меняться ландшафт актуальных угроз информационной безопасности и соответствующих технологий, предназначенных для обеспечения безопасности. Эксперты «Кибербаталий» сошлись во мнении, что на концептуальном уровне лучшие практики по обеспечению информационной безопасности в организациях не устаревают. Однако стоит учитывать, что инновационный бизнес тяготеет к применению инновационных технологий, а появление новых актуальных угроз требует от отрасли быстрых решений и обновлений модели угроз, отметили они.

По словам Фарита Музипова, «техника меняется быстро, но не меняется человек, который ее использует, и чтобы остаться внутри информационной гонки, быть в теме и быть конкурентоспособными, ИБ-специалистам потребуется двигаться от получения чисто технических знаний к освоению и гуманитарных дисциплин — экономики, юриспруденции, а также менеджмента».

Рассуждая о технологических тенденциях, которые способны оказать серьезное влияние на отрасль информационной безопасности и деятельность ИБ-специалистов в обозримом будущем, эксперты отметили такие тренды как развитие технологий, связанных с применением больших данных (Big Data), искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, систем виртуализации и концепции адаптивной архитектуры безопасности (Adaptive SecurityArchitecture). По мнению Сергея Солдатова, автоматизация не сокращает участие человека в бизнес-процессах. «Любая система ведет к увеличению ресурсов, потому что нужно ее поддерживать, обслуживать и развивать», — отметил эксперт.

В свою очередь, Фарит Музипов предрекает исчезновение «воздушного зазора» между человеком и компьютером в будущем: «тогда от безопасника потребуются междисциплинарные знания на стыке медицины и биологии». Также он предположил, что квантовые компьютеры могут изменить наше представление о возможностях компьютерной техники в будущем.

Второй полуфинал «Кибербаталий» состоится 30 мая 2017 года, в нем встретятся Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, и Андрей Петухов, технический директор Solidsoft. Модератором поединка станет Сергей Золотухин, менеджер по развитию бизнеса Group-IB.

Проект проходит при информационной поддержке Экспертного центра электронного государства (D-russia.ru), журналов RUБЕЖ (генеральный информационный партнер), PC Magazine/RE, Системный администратор, БИТ, Банковское обозрение, NBJ-Национальный Банковский Журнал, Аналитический банковский журнал, а также интернет-порталов ICT-Online.ru, spbIT.ru, 12NEWS.ru, ISO27000.ru (защита-информации.su), SecAndSafe.ru, sec4all.net (Безопасность для всех).

Ознакомиться с дискуссиями участников проекта «Кибербаталии» можно на сайте ГК InfoWatch.

Справка

Первый сезон «Кибербаталий» проходил летом 2016 года. Его участниками стали компании из IT-кластера Сколково. За судьбой проекта в прямом эфире следили жители 50 городов из 15 стран мира. Финал «Кибербаталий» состоялся 31 августа. Награждение победителей прошло на площадке «Кибербаталий» в рамках XI Международной конференции BIS Summit 2016.

Ассоциация по вопросам защиты информации (Business Information Security Association — BISA) объединяет профессионалов в области информационной безопасности, руководителей бизнес подразделений, представителей регуляторов и других специалистов, заинтересованных в развитии информационной безопасности в России и мире.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

ГК InfoWatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно демонстрирует рост продаж своих продуктов и решений, являясь лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Глобальная сеть PwC объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них важно.

Softline — лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям.

StaffCop — российское программное решение для контроля событий информационной среды и каналов передачи данных, фиксации, анализа, блокировки и оповещения об опасной и непродуктивной деятельности.

SolidSoft — компания, создающая продукты по защите веб-приложений. Компания была выделена в независимую из компании SolidLab в 2014 году. Участник кластера информационных технологий инновационного центра «Сколково». Флагманский продукт компании — интеллектуальный межсетевой экран уровня приложений SolidWall.

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