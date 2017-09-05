Выставка Securika St. Petersburg состоится 25-27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Охрана периметра – это важная задача, требующая комплексного подхода. От того, насколько хорошо проработана система периметральной охраны, напрямую зависит степень защиты от угрозы несанкционированного проникновения, которое в свою очередь может повлечь хищение, порчу имущества и другие нежелательные последствия.

Открыта аккредитация журналистов для освещения выставки «Выстрел 2017!» Выставки \\ 05.09.2017 11:59 \\ Обсудить ( ) Уважаемые журналисты, фотографы и видеоблогеры! Ждем вас 9 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на выставке «Выстрел 2017!» – первом мероприятии в России, посвященном многообразному миру спортивной стрельбы. День города – это повод отлично провести время всей семьей, а выставка «Выстрел 2017!» даст вам возможность сделать эти осенние выходные интересными и запоминающимися.