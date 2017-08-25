Выставки \\ 25.08.2017 15:32

Выставка «Выстрел 2017!» – это не только знакомство со стрелковым миром, это еще и встречи с знаменитыми спортсменами.

С радостью сообщаем, что партнерами выставки «Выстрел 2017!» стали такие спортивные федерации как: Федерация спортивного стрелкового многоборья, Федерация практической стрельбы России, Федерация высокоточной стрельбы России, Федерация стрельбы из арбалета и Федерация Кюдо. Известные спортсмены – представители этих федераций проведут в рамках выставки многочисленные мастер-классы и открытые уроки, примут участие в автограф и фотосессиях.

Вместе с представителями спортивных федераций – участников выставки «Выстрел 2017!» - вы сможете научиться стрелять из арбалета, удерживая тетиву и выстраивая линию прицеливания, узнаете что включает в себя стрелковое многоборье, попробуете свои силы в упражнениях из пулевой стрельбы, стрельбы из лука, метательного оружия, а также научитесь у российских наставников стрельбе из японского лука – одному из самых древних искусств мира.

Когда: 9 сентября с 11:00 до 19:00, 10 сентября с 11:00 до 18:00

Где: КВЦ «Сокольники», Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1

Купить билеты со скидкой: www.выстрел.москва

Стоимость билета в дни работы выставки на 1 день:

Для взрослых – 300 р.

Участникам и инвалидам ВОВ – бесплатно

Детям до 7 лет – бесплатно