Новые участники выставки «Выстрел 2017!» - спортивные федерации России
Новые участники выставки «Выстрел 2017!» - спортивные федерации России
Выставки \\ 25.08.2017 15:32
Выставка «Выстрел 2017!» – это не только знакомство со стрелковым миром, это еще и встречи с знаменитыми спортсменами.
С радостью сообщаем, что партнерами выставки «Выстрел 2017!» стали такие спортивные федерации как: Федерация спортивного стрелкового многоборья, Федерация практической стрельбы России, Федерация высокоточной стрельбы России, Федерация стрельбы из арбалета и Федерация Кюдо. Известные спортсмены – представители этих федераций проведут в рамках выставки многочисленные мастер-классы и открытые уроки, примут участие в автограф и фотосессиях.
Вместе с представителями спортивных федераций – участников выставки «Выстрел 2017!» - вы сможете научиться стрелять из арбалета, удерживая тетиву и выстраивая линию прицеливания, узнаете что включает в себя стрелковое многоборье, попробуете свои силы в упражнениях из пулевой стрельбы, стрельбы из лука, метательного оружия, а также научитесь у российских наставников стрельбе из японского лука – одному из самых древних искусств мира.
Когда: 9 сентября с 11:00 до 19:00, 10 сентября с 11:00 до 18:00
Где: КВЦ «Сокольники», Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1
Купить билеты со скидкой: www.выстрел.москва
Стоимость билета в дни работы выставки на 1 день:
Для взрослых – 300 р.
Участникам и инвалидам ВОВ – бесплатно
Детям до 7 лет – бесплатно
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